La sociedad humana de Subaru y Wenatchee Valley acogerá “Conciencia Sana De Las Mascotas”

WENATCHEE – Wenatchee Valley Humane Society (WVHS) y Cascade Subaru (Subaru) se unen para ayudar a las mascotas en Wenatchee Valley al organizar el evento “Conciencia de mascotas saludables” el sábado 28 de septiembre de 2019 en Cascade Autocenter, en Easy Street.



Mantener a las mascotas saludables es una preocupación de la comunidad y los equipos de Subaru y WVHS están entusiasmados de organizar un evento para educar al Valle de Wenatchee sobre los recursos saludables para mascotas que están disponibles. “La salud de las mascotas es un componente importante para mantener unidas a las mascotas y a las personas y estamos encantados de que Subaru lo reconozca y quiera ayudarnos a promover programas que lo respalden”, explica Leticia Pérez, Coordinadora de Programas de WHS.



Subaru tiene una relación de larga data con WVHS, y se asoció en el pasado en eventos de adopción e impulsión de suministros, pero este será el primer evento saludable de concientización sobre mascotas. El evento será seguido por una esterilización / castración de bajo costo el 5 de octubre, que es posible gracias a una generosa donación de la ASPCA y Subaru.



“Nuestra asociación con Wenatchee Valley Humane Society es de larga data y es algo que todos los empleados respaldan de todo corazón”, comparte Will Summers, Director de Marketing de Cascade Subaru. “Subaru ama a las mascotas” nos permite retribuir de una manera que normalmente no podríamos hacer en nuestro refugio local a través de donaciones de suministros, tiempo y asistencia financiera. Estamos orgullosos de poder ayudar a estos héroes locales en su trabajo, y estamos realmente agradecidos de contar con el apoyo de Subaru. Nos permite ayudar a la comunidad y a las personas que la integran, de una manera que normalmente no sería posible “.



El personal y los voluntarios de WVHS estarán en el sitio en Subaru de 11 a.m. a 3 p.m. proporcionando información sobre recursos y programas de la sociedad humanitaria para ayudar con la salud de las mascotas, recolectando donaciones de alimentos y suministros, y registrando dueños de mascotas con ingresos calificados, que tienen animales que necesitan servicios de esterilización / castración, para la clínica de esterilización y castración del 5 de octubre.