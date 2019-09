Consejo del Condado de King apoya a estudiantes en la huelga climática mundial

Tweet on Twitter

SEATTLE – El Consejo del Condado de King votó a favor de una huelga mundial de estudiantes que exigen acciones inmediatas sobre el cambio climático.

La proclamación del miércoles hace que el condado de King apoye oficialmente la Global Climate Strike prevista para el viernes, una huelga liderada por jóvenes que tendrá lugar en todo el mundo para protestar por la inacción del gobierno y las empresas por la crisis climática global. Se espera que sea una de las mayores protestas ambientales de la historia.

El consejo también recordó a los empleados del Condado de King que pueden tomar un día de licencia no remunerada preaprobada para participar y alentó a los residentes del Condado de King que podrían tomarse un tiempo fuera del trabajo para apoyar a los jóvenes.

Citas:

“Tenemos 11 años para cambiar drásticamente nuestras economías y sistemas para frenar el ritmo del cambio climático o nuestro mundo será drásticamente diferente de lo que vemos hoy, drásticamente diferente de lo que he disfrutado en mi vida”, dijo el concejal Joe McDermott “Y aquellos que serán los más afectados, los jóvenes que todavía están en la escuela primaria, están cansados ​​de esperar un cambio, lo están exigiendo. Como adultos, es mejor que escuchemos ”.

“Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo que nos rodea arde y se derrite”, dijo el concejal Kohl-Welles. “Lamentablemente, nuestros hijos y sus hijos son los que tendrán que hacer más trabajo para limpiar el desorden que hemos creado. Por lo tanto, todos debemos apoyar a nuestros hijos mientras luchan por su futuro y luego todos tenemos que tomar medidas colectivas para cambiar el rumbo y salvar este planeta, nuestro único hogar “.