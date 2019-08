Prepárese para el Humo de Incendios Forestales y la Calidad del Aire No Saludable

Wenatchee – Los funcionarios de Salud Pública les sugieren a los residentes a prepararse para los días con humo y condiciones insalubres de calidad del aire. El humo de los incendios forestales puede causar serios problemas de salud, especialmente a las personas de alto riesgo, incluidos: niños, mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades cardíacas y pulmonares o enfermedades respiratorias.

La mejor manera de proteger su salud y la de su familia durante un incendio forestal es limitar el tiempo que pasan al aire libre. Sin embargo, el humo de los incendios forestales también puede penetrar dentro de su hogar, por lo que la filtración de aire interior es extremadamente importante. Los siguientes son pasos que puede seguir para mejorar la calidad del aire dentro de su hogar:

• Mantenga las ventanas y puertas cerradas para evitar que entre aire con humo

• Actualice los filtros en los aires acondicionados existentes a un filtro HEPA (Aire de Partículas de Alta Eficiencia) o a un filtro con clasificación 11 o superior en la escala MERV (Valor de Informe de Eficiencia Mínimo)

• Evite que entre el aire exterior programando los aires acondicionados a “recircular”

• Evite agregar contaminación del aire interior y no aspire, no use velas ni fume

• Use un filtro de aire portátil con un filtro HEPA (Aire de Partículas de Alta Eficiencia)

Además de prepararse para la calidad del aire interior, manténgase informado sobre los últimos incendios forestales y la información sobre la calidad del aire visitando el Washington Smoke Blog. Manténgase informado de las condiciones de humo y siga las precauciones establecidas en el Índice de la Calidad de Aire de Washington. Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta específica relacionada con su salud o la de su familia.