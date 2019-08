Tiroteos masivos sacan a la superficie “los rincones más oscuros” de internet

San Francisco, 7 ago. (EFEUSA).- Desconocidos para la mayoría del gran público y autodefinidos como “los rincones más ocuros” de internet, portales como 8chan han salido a la superficie en los últimos tiempos por su presunto papel en la radicalización de supremacistas blancos que han llevado a cabo tiroteos masivos.

Aunque existen decenas de estos foros y webs, 8chan es el que ha centrado la mayor parte de la atención al haber sido la plataforma en que compartieron manifiestos supremacistas antes de llevar a cabo sus acciones tres autores de matanzas en Estados Unidos y Nueva Zelanda.

En el más reciente de ellos, el del pasado sábado en un centro comercial de El Paso (Texas) que se saldó con 22 fallecidos, el autor de los disparos, Patrick Crusius, supuestamente subió al foro online un documento de cuatro páginas en que alertaba de una “invasión” de inmigrantes hispanos.

Los internautas que quieren compartir contenidos racistas y que animan a la violencia contra otras personas recurren a este tipo de portales conocedores de que las plataformas más populares -como Facebook y Twitter- tienen moderadores que eliminarían estos contenidos tan pronto como los identificasen.

“8chan es una hoja de papel en blanco sobre la que escribir. Me resulta alarmante que pueda ser cerrada tan fácilmente. (…) Pensad en 8chan como en una gran comunidad de un millón de personas que ahora buscan un hogar”, dijo en un vídeo subido a Youtube esta semana el propietario de 8chan, Jim Watkins.

Watkins, que vive en Filipinas, se defendió de las críticas recibidas por el presunto papel que el portal que dirige desempeñó en la matanza y lamentó la decisión de dos empresas proveedoras de servicios de seguridad en internet de romper lazos con él y provocar, de facto, la “caída” de 8chan de la red.

Efe trató de contactar en reiteradas ocasiones con Watkins, que evitó pronunciarse sobre la cuestión más allá del vídeo de 7 minutos y medio publicado en Youtube.

El actual propietario del foro en el que abundan los comentarios racistas y extremistas lo es desde 2015, cuando lo adquirió de manos de otro estadounidense también residente en Filipinas, Frederick Brennan, quien fundó 8chan en 2013 al considerar que otro portal de estas características, 4chan, estaba aplicando censura.

Sin embargo, desde su traspaso a Watkins, Brennan se ha mostrado muy crítico con la gestión de la plataforma, ha lamentado que sirva de “paraíso para terroristas domésticos” y este mismo fin de semana, tras la matanza de El Paso, pidió una vez más su cierre en una entrevista con The New York Times.

Según datos del Buró Federal de Investigación (FBI), el 27 % de los autores de tiroteos masivos en Estados Unidos en los últimos años interactuaron “de forma significativa” en internet con otros usuarios antes de llevar a cabo las matanzas, en su mayoría en plataformas “oscuras” del estilo de 8chan.

El portal online tiene una interfaz sencilla, con un fondo de color oscuro y funciona fundamentalmente como un tablón de anuncios y mensajes digital, en el que los internautas comparten imágenes (abundan los “memes”), vídeos y texto sin apenas moderación o control de ningún tipo.

8chan ha sido inaccesible para cualquier internauta durante la mayor parte de esta semana después de que dos proveedores de ciberseguridad y servicios en la nube distintos (CloudFlare y Voxility) rompiesen lazos comerciales con el portal o con otras webs que lo albergaban.

Cualquier sitio de internet, y especialmente plataformas tan polémicas como 8chan, necesita protegerse de ciberataques para seguir siendo accesible a los usuarios, por lo que al perder el acceso a estos servicios, el portal recibió multitud de ataques (muy probablemente ataques de denegación de servicio distribuido o DDoS), que colapsaron el tráfico online.

Pese a ello, que 8chan haya sido inaccesible durante la mayor parte de esta semana no significa que en el futuro pueda encontrar un nuevo proveedor de servicio y volver a estar operativa, como ya ha ocurrido en otros casos con webs similares.