Guillermo del Toro a migrantes: No creáis las mentiras que dicen de nosotros

Los Ángeles, 6 ago (EFEUSA).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro, que desveló hoy la estrella con su nombre en el Paseo de Fama de Hollywood (Los Ángeles), pidió a la sociedad que rechace “el miedo” y abrace el respeto, a la vez que instó a los migrantes a que no crean “las mentiras” que se dicen sobre ellos.

“Como mexicano, recibir esta estrella es un gesto y ningún gesto ahora mismo puede ser banal o simple. Es muy importante que esté sucediendo ahora mismo”, dijo el director.

“Y puedo deciros a todos los inmigrantes de cualquier país que debéis creer en las posibilidades y no en los obstáculos. Siempre. No creáis las mentiras que dicen de nosotros. Creed en las historias que tenéis dentro. Y creed en que todos podemos marcar la diferencia”, añadió.

Del Toro, que se reivindicó en el homenaje como “mexicano” e “inmigrante”, aseguró que el mundo está viviendo un momento “de gran miedo y división”, pero dijo que “la respuesta” a eso es estar unidos.

El discurso de Del Toro llegó apenas unos días después de que veintidós personas fueron asesinadas, ocho de ellas mexicanas, en El Paso (Texas) en una matanza cometida el pasado sábado por un supremacista blanco que irrumpió a tiros en un centro comercial.

Considerado como uno de los directores más prestigiosos del cine contemporáneo, Del Toro cuenta con dos Óscar con su nombre: mejor película y mejor dirección por “The Shape of Water” (2017).

Esta aclamada cinta de fantasía, que protagonizaron Sally Hawkins, Octavia Spencer y Michael Shannon, también se llevó las estatuillas de la Academia de Hollywood al mejor diseño de producción y a la mejor banda sonora.

Su filmografía incluye también películas como “El laberinto del fauno” (ganadora en 2007 de los Óscar a mejor fotografía, mejor maquillaje y mejor dirección de arte), “Blade II” (2002), “Hellboy” (2004) o “Pacific Rim” (2013).

Junto a Alejandro González-Iñárritu y Alfonso Cuarón, con los que forma el grupo conocido coloquialmente como “Los tres amigos”, Del Toro ha sido uno de los grandes responsables del enorme éxito de los directores mexicanos en todo el mundo.