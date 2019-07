Abraham Vázquez estrena “Lo Raro De Mi Libreta”

Los Ángeles – Llegó el momento de descubrir lo que guarda Abraham Vázquez en “Lo raro de mi libreta”, su nueva producción discográfica bajo su casa disquera DEL Records.

Conocido por su talento innato y original al componer, Abraham Vázquez ha decidido integrar en este álbum canciones de su autoría, las cuales ha escrito en una vieja libreta que lo acompaña por todos lados y que siempre está lista para cuando le llega la inspiración.

De esa libreta han surgido éxitos como “Mi compadre”, “No me dan de comer” y recientemente “Lo tienes todo”, canción de corte romántico que fue el primer sencillo de este material tan esperado y que ya se escucha en todas las plataformas radiales y digitales de México y Estados Unidos.

“Ha sido un año muy duro y diferente. He tenido muchas bajas y fracasos; se alejaron muchas “amistades”, dejé a mi familia. En verdad hubo muchos sacrificios y me esforcé mucho, como a todos les ha pasado, pero igual me llegaron bastantes bendiciones, como mi equipo que jamás me suelta de su mano. Gracias a todos ustedes principalmente por hacer mis discos un templo y espero estén listos para este nuevo material que con tanta fe y amor hicimos con composiciones de su servidor”: Abraham Vázquez.

De este álbum tan original, se desprende: “Tiempo”, tema que Abraham interpreta junto a Cheli Madrid, y en el que se puede apreciar la frescura de ambos cantantes. El video oficial de “Tiempo” se estrenó y fue filmado en las bellas playas de Hawaii.

“Lo raro de mi libreta” contiene 18 canciones, entre corridos, corridos verdes, baladas y temas de corte romántico, entre las que destacan: “Andamos al tiro”, “Ando marihuana”, “Bésame de nuevo”, “El 1”, “El 50”, “Tu dueño”, “Mi amigo el peruano” y “Lo tienes todo”, tema que desde su lanzamiento ha sido todo un éxito gracias a su poética y romántica letra, respaldada por la excelente guitarra del músico Lorenzo Freire.