Vacuna MMR disponible sin costo para los trabajadores de cuidado infantil

OLYMPIA — El Departamento de Salud está colaborando con Safeway Inc, Albertsons Companies LLC y el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias para ofrecer vacunación gratuita contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) a los trabajadores y voluntarios de cuidado infantil que no tengan seguro médico. A partir del 28 de julio de 2019, la legislación del estado de Washington requerirá que el personal y los voluntarios de los centros de cuidado infantil con licencia estén vacunados contra el sarampión.

Quince farmacias de Albertsons y Safeway en todo el estado ofrecerán la vacuna MMR sin costo alguno hasta junio de 2020 al personal y a los voluntarios de cuidado infantil que no tengan seguro y la necesiten. Además, las farmacias no cobrarán nada por colocarla. Las personas que no tengan seguro y que no tengan los medios para pagar la vacuna podrán acceder también a la vacuna sin costo alguno.

Visite el sitio web del Departamento de Salud para consultar la lista de los lugares de vacunación que participan (sólo en inglés).

El personal y los voluntarios de cuidado infantil que tienen seguro también tienen opciones para recibir la vacuna. La vacuna MMR para los mayores de 19 años está cubierta por la mayoría de las empresas de seguros y por Medicare y Apple Health (Medicaid). Obtenga más información sobre el costo y la cobertura de las vacunas para adultos. Washington proporciona las vacunas recomendadas gratuitamente a todos los menores de 19 años.

La iniciativa es una colaboración entre Safeway y Albertsons; el Departamento de Salud; el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias, y la Asociación de Farmacias del Estado de Washington.