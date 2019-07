Twitter restablece el servicio tras una “caída” a nivel mundial

San Francisco, 11 jul (EFEusa).- La red social Twitter volvió a estar operativa hoy jueves después de una “caída” del servicio a nivel mundial que duró aproximadamente una hora y media, un tiempo durante el cual usuarios de todo el planeta no pudieron acceder al portal a causa de un fallo técnico.

“La interrupción del servicio se debió a un cambio de la configuración interna, que estamos solucionando. Algunas personas ya pueden volver a usar Twitter y estamos trabajando para garantizar que Twitter esté disponible para todo el mundo lo antes posible”, indicó la red social en un comunicado.

Según pudo comprobar Efe, usuarios que no habían podido acceder durante el rato que duró la interrupción del servicio en distintos puntos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, ya volvían a tener la conexión disponible.

El portal especializado DownDetector situó los focos de la “caída” del servicio en los cinco continentes, aunque el mayor número de usuarios afectados se detectaron en Europa Occidental y Norteamérica (donde también se concentran la mayor parte de tuiteros), con focos secundarios en Japón, Brasil, India, Argentina, Colombia y Perú, entre otros países.

Los internautas empezaron a alertar de problemas para acceder a la red social tanto en teléfonos y otros dispositivos móviles como en ordenadores alrededor de las 20:45 p.m. (ET) del jueves y en DownDetector indicaron no poder abrir la plataforma usuarios de lugares tan dispares como los Países Bajos, Turquía, Sudáfrica, Canadá e Indonesia.

La semana pasada, las aplicaciones propiedad de Facebook WhatsApp, Instagram y Messenger, además de la propia red social, sufrieron también una “caída” del servicio a nivel mundial que impidió a los usuarios publicar y descargar fotografías en estas aplicaciones.

En esa ocasión, los problemas con Facebook e Instagram se concentran en Europa Occidental, EE.UU., México y Filipinas, mientras que los de WhatsApp afectaron a la misma región europea y a Suramérica, especialmente Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina.

Aunque las fallas del servicio a nivel global en las redes sociales son algo relativamente habitual, no es tan común que el servicio se interrumpa en todo el mundo, y siempre causa revuelo entre los internautas, que normalmente acuden a las plataformas no afectadas para expresar su insatisfacción.