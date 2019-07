Trump prepara un decreto para rebajar el precio de los medicamentos en EE.UU.

Washington, 5 jul (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, aseguró hoy que está preparando un decreto para hacer que el país no pague más por los medicamentos con receta que aquellos países donde esos fármacos tienen el coste más bajo del mundo.

“Vamos a anunciar algo muy pronto, una cláusula de naciones privilegiadas”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, antes de despegar hacia Bedminster (Nueva Jersey) para pasar el fin de semana.

“(Esa medida) nos permitirá pagar lo que sea que paguen en la nación con el precio más bajo. ¿Por qué tienen que pagar mucho menos otros países, como Canadá, que nosotros? Se han aprovechado de nosotros durante mucho tiempo las farmacéuticas”, agregó.

Trump añadió que impulsará ese plan mediante una orden ejecutiva o decreto, pero no detalló cómo se implementaría.

El mandatario lleva tiempo denunciando el alto precio de los fármacos en el país, y en octubre del año pasado ya presentó un programa piloto centrado en la agencia encargada del programa federal de seguros médicos subvencionados para ancianos, llamado Medicare.

Bajo ese programa, cuyo inicio no está previsto hasta la primavera de 2020, la agencia que dirige Medicare podría negociar directamente con las farmacéuticas los precios de ciertos medicamentos, basándose en los costes que se pagan por ellos en otras economías industrializadas.

Al contrario que en la mayoría de los países desarrollados, en EE.UU. el Gobierno no regula el coste de la mayoría de los medicamentos, lo que da vía libre a las farmacéuticas para determinar sus precios.

Las quejas de Trump se basan en parte en su convicción de que las farmacéuticas internacionales han “amañado el sistema contra los consumidores estadounidenses”, y sus planes podrían provocar que los costes de los medicamentos con receta suban en el extranjero.

Un economista de la Universidad Northwestern, Craig Garthwaite, explicó el año pasado al portal Vox que la idea es que “cuando una farmacéutica negocie con Alemania, el descuento que le ofrezcan a Alemania tenga que trasladarse también a Estados Unidos. Así, los precios en el extranjero subirían y los de EE.UU. bajarían”.