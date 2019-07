La economía supera las expectativas con una alta creación de empleo en junio

Tweet on Twitter

Washington, 5 jul (EFEUSA).- La economía nacional superó las expectativas en junio con una sólida creación de empleo, al registrar 224.000 nuevos puestos de trabajo, en un mes en el que la tasa de desempleo, no obstante, creció una décima hasta el 3,7 %, informó hoy el Gobierno.

Entre los hispanos, el índice de desempleo aumentó una décima hasta el 4,3 %, por encima de la media del país, principalmente por la subida del paro entre los hombres latinos mayores de 20 años.

El buen dato de nuevos empleos de este mes contrarresta con el frenazo registrado en mayo, cuando los 75.000 puestos de trabajo creados generaron preocupación por un posible debilitamiento del mercado laboral.

No obstante, la economía del país continúa en un nivel próximo al pleno empleo, y la creación de 224.000 nuevos puestos de trabajo muestra la recuperación del dinamismo, por encima de las perspectivas de los analistas, que habían anticipado unos 170.000.

Pese al avance registrado, el índice de desempleo aumentó ligeramente -una décima- hasta el 3,7 % en junio, aunque se mantiene en una cota muy saludable y próximo al pleno empleo.

Aunque parezca contradictorio, en ocasiones se puede registrar una subida en el índice de desempleo cuando la creación de puestos de trabajo crece, porque más personas que antes ni trabajaban ni buscaban activamente empleo, deciden rastrear el mercado laboral animados por la mejora de la coyuntura económica.

El salario medio, por su lado, subió en junio en 6 centavos de dólar la hora, hasta los 27,90 dólares.

En los últimos 12 meses, los salarios se han incrementado un 3,1 %, el mismo nivel que el registrado en el mes pasado.

Por su parte, la tasa de participación en la fuerza laboral, es decir, la proporción de personas que se encuentran empleados o buscando empleo, mejoró levemente hasta el 62,9 %, una décima por encima de mayo.

Este ha sido el mes número 105 en el que el empleo crece de manera consecutiva en el país, la racha más larga de bonanza en el mercado laboral de que se tiene constancia.

No obstante, la Reserva Federal (Fed) ha reiterado que se mostrará “paciente” de cara a futuras subidas de tipos de interés en lo que resta de año, actualmente en entre el 2,25 % y el 2,50 %.

El dato de paro añade presión de cara a la reunión de la Fed del 30 y 31 de julio, después de que el banco central se mostrase abierto a considerar una posible bajada del precio del dinero ante la inquietud generada por las tensiones comerciales con China.

Algunos analistas han vaticinado ya que estos datos llevarán a la Fed a un recorte de los tipos de interés, aunque otros consideran que el presidente del organismo, Jerome Powell, podría retrasarlo hasta el siguiente encuentro.

“La mejora refleja las preocupaciones sobre el potencial arrastre en el crecimiento debido a las incertidumbres relacionadas con el comercio, junto con una inflación inferior al 2 %. El informe aumenta la probabilidad de que el recorte sea de 25 en lugar de 50 puntos básicos”, opinó el economista jefe de la consultora HFE, Jim O’Sullivan, en un comunicado.

El presidente, Donald Trump, ha presionado en varias ocasiones a la Fed insistiendo en que el banco central debería reducir el precio del dinero para apoyar la actividad económica, adoptando una postura nada común entre los mandatarios del país.

Su principal asesor económico, Larry Kudlow, ha llegado a sugerir que la Fed debería recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos.

Tras conocerse el informe de desempleo, Wall Street abrió con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,46 % minutos después del inicio de la sesión, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,60 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdía un 0,61 %.