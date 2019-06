Elvis Crespo prepara “Multitudes”, disco con “mismo sonido” que “Suavemente”

San Juan (EFEUSA).- El merenguero de origen puertorriqueño Elvis Crespo presentó este miércoles el vídeo musical de su más reciente sencillo, “Abracadabra”, que según explicó ostenta “el mismo sonido” y “el mismo color” de su éxito mundial “Suavemente”, y que, también, se incluirá en su próximo disco, “Multitudes”.

La misma fórmula se plasmara en “Abracadabra” en la que Crespo quiere incluir el mismo pianista y piano de cola que se usó para “Suavemente” (1997), tema homónimo de su primer disco como solista.

“En ese sentido quisimos recuperar ese sonido y fórmula”, resaltó Crespo tras la presentación del vídeo, grabado en Miami, Florida, y dirigido por Bobby Viera.

El tema de merengue de “Abracadabra” se incluyó previamente como un “bonus track” (sencillo adicional) de la versión digital de su más reciente álbum, “Suavemente, 20 Aniversario”, que cuenta con diez temas, nueve de ellos en el ritmo autóctono puertorriqueño de la plena.

Crespo, no obstante, contó que varios programadores de radio se interesaron tanto por “Abracadabra”, que esto lo llevó a hacer un disco de canciones de merengue que tuviesen el mismo sonido que “Suavemente” y así no cambiar “la fórmula” que le llevó al estrellato mundial.

Según relató Crespo en una ocasión a Efe, éste acudía de madrugada al estudio de grabación AQ30 a preparar su primer disco, que originalmente se llamaría “Tu sonrisa”.

Pero, todo cambió un día de octubre de 1997, cuando bañándose, empezó a cantar “Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez”.

El hijo de Crespo lo escuchó cantar, y mientras jugaban vídeojuegos, le imitó. En ese momento, Crespo sabía que el tema sería un éxito.

Sobre la canción que fue un éxito mundial agregó que es “mi Mona Lisa”. Fue además la única canción en español que se escuchó en el transbordador Discovery en 1999.

Un mes más tarde de aquel día, Crespo fue llamado a una reunión con los directivos de Sony para preparar la producción, pero el artista les tenía una sorpresa: éste llevó un cassette con los ritmos de dos canciones, incluyendo “Suavemente”, que salió al mercado el 14 de abril de 1998.

De igual modo, Crespo hizo historia al convertirse en el primer artista del género tropical en vender más de un millón de copias en Estados Unidos y más de 4 millones a nivel mundial.

Crespo dijo además que el disco “Suavemente”, “ha trascendido movimientos y modas”.

“Hay gente que no sabe que esta canción es un merengue. Incluso, los 5 de mayo se sube en ventas porque creen que es mexicana y la vinculan con la Batalla de Puebla”, relató.

En el disco de “Suavemente” también se encuentran otros éxitos, como “Luna llena” y “Tu sonrisa”.

“Siempre había estado esa fórmula, pero no la estaba utilizando. las fórmulas no se cambian”, afirmó.

“El álbum completo tendrá estos colores. Se escucha muy actual y como compositor, pues estoy en otra etapa, viviendo y viajando mucho. En el disco se escucha mi madurez y se mantiene la esencia del éxito”, enfatizó.

Así, en “Multitudes” se incluyen los temas “Tiburona”, “Imaginarme sin ti”, “El muñecón”, “Acuérdate de aquello”, que le dedica a su esposa, Maribel Vega, y la bachata “El aroma de Sofía”, en la que colabora el grupo Bachata Heightz.

Para su nuevo disco Crespo también tendrá una colaboración con su compatriota y merenguero Manny Manuel.

Será la primera vez que estos dos merengueros graben juntos una canción.