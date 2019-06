Tommy Torres lanza “Tres minutos”, tiempo justo para pedir perdón

San Juan (EFEUSA).- El cantautor puertorriqueño Tommy Torres lanzó su nuevo sencillo, “Tres minutos”, el más corto de su carrera y que dura, afirma el mismo tiempo que se tarda en pedirle perdón a otra.

“A veces lo que uno quiere decir en una conversación con las palabras correctas, es con poco tiempo”, dijo a Efe Tomás Torres Carrasquillo, nombre de pila del artista.

El destacado autor de temas interpretados por otros artistas como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Ednita Nazario y Jessy y Joy, afirmó que esos momentos de tensión entre parejas “todos los hemos vivido”.

Y es que según relata Torres en “Tres minutos” y en la que usa a un hombre como su personaje principal, le pide a su pareja que le conceda igual cantidad de tiempo para pedirle perdón ante un fallo que cometió, aunque reconoce que no se ha comportado de la mejor manera con ella.

Y para darle un poco de gracia, Torres ahonda en que la pareja del hombre debe ignorar las “exageraciones” de “las teorías” que le cuentan sus amigas acerca de él, y que solo ellos dos dialogarán, éste le pedirá perdón, esperar si lo perdonan y decidir si seguirán juntos.

“Lo puse desde mi punto de vista”, admitió el artista de 47 años.

“Yo pienso que perdonar va con la comprensión de uno mismo. O sea, para mí, cuando uno logra comprender que la otra persona tiene sus defectos, y no es que uno sea mejor, sino que uno es igual y que uno no es facilito, tengo mis miedos o debilidades. En ese momento, cuando logras esa humildad, pues perdonar es fácil”, opinó.

No obstante, Torres reflexionó en que “a veces puedes comprender” a la pareja, “pero no le das la oportunidad de perdonarla”.

“Lo perdonaste y comprendiste igual, pero no está en tu plan”, dijo el ganador de un premio Grammy anglosajón y tres Grammy latinos, y doce galardones de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

Torres detalló que en una hora ya tenía escrito el 90 % del cuerpo de la canción, y que por cuyo corto tiempo de composición, la misma “fue casi improvisada”.

Y, según admitió Torres, fue “un reto” el poder producir una canción propia de tan solo tres minutos “porque tienes que buscar la manera de que la melodía crezca”.

“Tuve que buscar la manera de acabarla en tres minutos”, enfatizó Torres, quien indicó que planteó “el problema” del sencillo en los primeros quince segundos.

“No tuve que cortar mucho, porque ya la estaba pensando de esa manera y que tenía que plantear las cosas rápido”, resaltó Torres, quien comparó la entrada de la canción con su éxito de “Tu Recuerdo”, interpretada por Ricky Martin y La Mari de Chambao.

Torres detalló que “Tres minutos” la compuso solo, pero que los arreglos de las cuerdas las realizó el músico y productor David Campbell en un estudio de grabación en Los Ángeles, California.

“El drama de las cuerdas se me hace difícil dejarlo para un lado, con ese ‘flow’ (fluir) de película, que se siente como un ‘soundtrack” (banda sonora), agregó Torres, quien dijo que además de componer temas para otros artistas, en una ocasión grabó una canción para la banda sonora de la película mexicana “Sin ella”.

Al momento, Torres desconoce si “Tres minutos” lo incluirá en algún próximo disco suyo, que sería su primero desde “12 historias”, publicado en el 2012.

Desde ese entonces, Torres se ha dedicado más a componer canciones para otros artistas, como hace actualmente con el guatemalteco Ricardo Arjona, y colaboraciones con compañeros, como los puertorriqueños Daddy Yankee y Kany García, el grupo mexicano Reik y el colombiano Sebastián Yatra y lanzar sencillos propios.