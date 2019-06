Infección de citomegalovirus en el embarazo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los Ángeles (March of dimes- noticias) – El citomegalovirus (también llamado CMV) es un tipo de virus del herpes. Hay muchas clases de virus del herpes. Algunos son enfermedades de transmisión sexual, otros pueden causar problemas como herpes labiales y algunos pueden causar infecciones como el CMV. Mucha gente se contagia el CMV en algún momento de su vida, con mayor frecuencia durante la niñez.

Si está infectada con el CMV durante el embarazo, tiene 1 de 3 probabilidades (33 por ciento) de transmitírselo a su bebé. El CMV es el virus más común que se transmite de madres a bebés durante el embarazo. Alrededor de 1 a 4 de cada 100 mujeres (1 al 4 por ciento) tiene el CMV durante el embarazo. La mayoría de los bebés nacidos con CMV no tienen problemas de salud causados por el virus. Pero el CMV puede causar problemas para algunos bebés, incluyendo microcefalia. Esto es un defecto de nacimiento en donde la cabeza del bebé es más pequeña de lo esperado, en comparación a los bebés del mismo sexo y edad.

Usted se lo puede transmitir a su bebé en cualquier momento del embarazo. Es más probable que le cause problemas a su bebé si el contagio sucede al principio del embarazo. También se lo puede transmitir durante el parto y al darle pecho. Si su bebé se contagia el virus en esos casos, es menos probable que tenga problemas de salud que si se lo contagia durante el embarazo.

Aproximadamente la mitad de todas las embarazadas han tenido el CMV en el pasado. Si usted ya lo tuvo, no se preocupe de que se lo vaya a contagiar otra vez. Una vez que estuvo infectada, el CMV permanece en su cuerpo de por vida. Aun así se lo puede transmitir a su bebé, pero no es muy común y por lo general no le causará daño a su bebé.