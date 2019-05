Toyota Prius Prime Advanced 2019: Excelente opción

Tweet on Twitter

Por Gustavo A. Montoya y Martha Montoya para El Mundo

Hace dos años evaluamos el Prius que es un auto popular para evaluación. La historia del Prius data desde el 2004 ganando el premio el premio al “Auto del Año” proveído por la revista MotorTrends. Aunque el Prius no fue el primer hibrido en entrar masivamente al mercado norteamericano, (Honda Insight fue el primero en 1997), el Prius a tomando el liderazgo desde el 2004 con producciones que tuvieron lista de espera de 6 meses. Sus estadísticas de ventas son clara evidencia de su liderazgo y Toyota incrementó la producción en ese entonces, desde 36 mil hasta 47 mil autos. Toyota a creado varios modelos incluyendo los de conectar a la pared para carga eléctrica llamados “Plug-ins” y la producción global incluyendo los híbridos y eléctricos es de más de 6.1 millones de autos hasta este 2018 dominando las ventas globales. Con estas estadísticas, no es sorpresa ver porque la compra del Prius es bastante segura, y por muchos años, el Prius ha mantenido su popularidad.

El Prius viene en varios modelos. El Prius básico que es retro a cómo empezó todo en sus línea; el Prius V diseñado para dar más espacio; el Prius C, que es perfecto para la ciudad con más millas por galón para un auto que no requiere conectarse a la pared, y Prius Prime que maximiza la eficiencia dando más capacidad de batería y poder eléctrico haciéndolo el auto que mas distancia dá, ya que como hibrido con máxima potencia eléctrica, está seguro con gasolina o batería eléctrica por muchas millas dando un rango aproximado de 645 millas total.

Pero ¿cómo fue la experiencia con el Prius Plug-in que evaluamos recientemente? La verdad que si fue excepcional otra vez. En un recorrido entre Seattle y Wenatchee realizado por nuestra Publicista, Martha Montoya, se realizó una evaluación de más de 250 millas de recorrido. Para nuestra columna, la colaboración siempre trae nuevas perspectivas porque de primera mano, la evaluación tiene un ángulo femenino y sobre todo familiar: “el consumo de gasolina es lo mejor en este auto” dijo Martha Montoya con entusiasmo. Durante el recorriendo total del trayecto (ida y vuelta), nunca se necesito poner gasolina. Es más, el auto tenía como opción el conectar a la luz para cargar las baterías, lo cual hizo en ciudades pequeñas como Leavenworth y Wenatchee un recorrido que en un 90 por ciento fuera con el motor eléctrico exclusivamente.

Prius Prime viene en 3 modelos: Plus, Premium, y Advanced. ($27, $28, y $33 mil dólares respectivamente). El interior está muy completo y sencillo para operar. La simplicidad de tablero hace que se sienta aumentada la contribución a la protección del medio ambiente en comparación a cualquier auto de gasolina. Viene con una pantalla grande en medio para operar todas sus opciones y accesorios. Es muy útil y funcional para personas de todas las edades. (Lo digo porque es un auto excelente para el rango desde un estudiante hasta para personas de la tercera edad).

El auto es fácil contactarlo a la luz eléctrica en casa o en la oficina. El Prius es muy cómodo y sus asientos para todos los pasajeros lo hace un buen candidato para viajes largos. “Me gusto mucho el asiento con apoyo lumbar para las damas ya que lo hizo muy cómodo durante todo el viaje,” aseguro nuestra publicista. La cabina es bastante silenciosa, en la medida que utiliza mejor material que mantiene el auto liviano y al mismo tiempo aísla el ruido externo. Esto es importante mencionarlo, ya que en temperaturas extremas en invierno o verano, el consumo de energía de calentones o el del aire acondicionado descargan la batería muy rápido, y la opción de gasolina es fundamental en estos casos. Nuestra publicista, trajo varios aspectos a la experiencia de conducción. 1. La pantalla de navegación es excelente, pero cuando la luz del sol el reflejo no permite ver bien las imágenes y por ser fija, no se puede ajustar para mejor visualización del conductor. 2. El monitor de descanso salía cada 15 minutos y no permitía ver las líneas que se están sobre recorriendo. 3. La puerta de atrás es manual, lo cual es difícil cuando se están cargando varias bolsas del supermercado o maletas en el aeropuerto. 4. Le gustó mucho el cobertor en la cajuela trasera para proteger carga de valor que pudiera darle la tentación a un ladrón de romper ventanas para robar, algo común en Seattle en los últimos años.

Nota: El Mundo Communications recibe autos de diferentes fabricantes y concesionarios para probar. El Mundo no endosa estos productos solo reporta en base a información concedida por el fabricante y la experiencia en la conducción del vehículo durante el periodo préstamo del vehículo. Los precios varían de acuerdo a los accesorios opcionales disponibles para cada modelo como lo expide el fabricante.