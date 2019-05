Cientos de migrantes intentan cruzar la frontera de México con Estados Unidos

Ciudad Juárez (EFE).- Centenares de migrantes caminaron por el borde del Río Bravo en Ciudad Juárez, estado mexicano de Chihuahua, con el objetivo de cruzar a Estados Unidos para entregarse y solicitar asilo político a las autoridades de ese país.

Alrededor de 500 centroamericanos recorrieron desde primera hora de hoy varios kilómetros del río al aprovechar que en esta temporada no es más que un delgado y casi seco cuerpo de agua y lodo, según pudo constatar Efe.

Entre las personas había algunos menores de edad que iban en los brazos de sus padres debido al cansancio ya que recorrieron más de cuatro kilómetros desde el Puente Internacional Córdova-Américas hasta el Puente Internacional Paso del Norte.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas desconocen si los migrantes habían logrado su acometida de cruzar a Estados Unidos o si algunos tomaron otro destino a volvieron a Ciudad Juárez.

El portavoz del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, estado norteño de Chihuahua, Luis Carlos Cano, explicó a Efe que hasta el momento no se contaban con datos oficiales sobre la cifra de migrantes y de su intento de cruce.

Cano comentó a Efe que una información precisa sobre el intento de cruce de estos migrantes se podrá tener una vez que se haga contacto con el personal del grupo mexicano Beta, que se encarga de orientar a este tipo de personas.

El Grupo Beta -encargados de brindar orientación, auxilio y protección a los migrantes, “deberían saber si el grupo logró cruzar al lado estadounidense”, explicó el funcionario.

El encargado del Consejo Estatal de Población de Chihuahua, Enrique Valenzuela, declaró a Efe que no se tienen indicios ni estaban enterados de que este grupo de migrantes fuese a intentar el cruce por su cuenta.

En tanto, en Ciudad Juárez, se confirmó la cancelación de la séptima edición del encuentro “abrazos no muros” por medio del cual por unos minutos se abre la frontera para el reencuentro de familias de ambos lados.

El encuentro “Abrazos no muros” estaba organizado por el Border Network for Human Rights y se tenía previsto que unas 150 familias separadas por su estatus migratorio se reunieran por tres minutos en el límite del muro fronterizo.

La cancelación obedece a la actitud de la Administración Trump y al impacto que tiene en El Paso (Texas) y en Nuevo México, anunció Fernando García, director de la organización responsable del encuentro.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este jueves la protección a los migrantes que llegan al país en busca de un futuro mejor, una declaración que contrastan con los 43.301 deportados que suma su corto mandato.

Durante el mes de abril se deportó a cerca de 14.970 personas, una cifra que casi triplica los 5.717 deportados con los que arrancó su sexenio en diciembre.