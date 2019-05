Trump estaría acusado de obstrucción si no fuera presidente

Washington, 6 may (EFEUSA).- De no ocupar el cargo de presidente, Donald Trump habría sido acusado formalmente de obstrucción a la justicia por las revelaciones incluidas en el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la llamada trama rusa, indicaron más de 370 exfiscales en una carta.

La misiva, que incluye a funcionarios que han trabajado tanto en Gobiernos republicanos como demócratas, rechaza la afirmación del actual fiscal general, William Barr, de que las pruebas aportadas por Mueller no son “suficientes” para establecer si el actual mandatario cometió ese delito.

El informe, del que fue publicada una versión censurada con numerosas tachaduras en abril, exonera a Trump de conspiración con Rusia para influir en la campaña de las elecciones presidenciales de 2106, pero arroja dudas sobre una presunta obstrucción a la Justicia por parte del mandatario.

“Cada uno de nosotros cree que la conducta del Presidente Trump descrita en el informe del Fiscal Especial Robert Mueller debería, en el caso de cualquier otra persona no protegida por la política de la Oficina de Asesoría Legal contraria a acusar formalmente a un presidente en el cargo, resultar en varios cargos criminales por obstrucción a justicia”, apuntó la misiva.

Subrayaron que “desde luego habría defensas y argumentos potenciales que podrían plantearse en respuesta a una imputación de la naturaleza descrita, pero mirar estos hechos y decir que un fiscal no podría probablemente sostener una condena por obstrucción a la justicia -el estándar establecido en los Principios de Fiscalía Federal- va contra la lógica y nuestra experiencia”.

Entre los firmantes figuran fiscales federales que han trabajando en todas las Administraciones desde el Gobierno de Dwight Eisenhower (1953-1961).

La oposición demócrata ha criticado duramente la actitud de Barr, nominado por Trump, durante la investigación de Mueller.

Mueller dio por terminada la investigación el 22 de marzo pasado y Barr envió a los pocos días un resumen de cuatro páginas con las principales conclusiones al Congreso.

Posteriormente, las 448 páginas del informe de Mueller fueron publicadas, aunque con numerosas tachaduras.

La polémica se ha mantenido tras una tensa comparecencia de Barr ante el Senado y la revelación de que Mueller envió una carta de queja porque el resumen divulgado por el fiscal general sobre el informe no reflejaba “la sustancia y el contexto” de las pesquisas que había liderado.

Durante una comparecencia ante el Congreso en abril, Barr afirmó que no estaba al tanto de preocupaciones desde el equipo de Mueller acerca del resumen, pero varios medios mostraron esta semana que el fiscal especial le escribió una carta al fiscal general al respecto antes de darlo a conocer.