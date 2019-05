Buffett tilda de “muy malo para todos” la amenaza arancelaria de Trump

Nueva York, 6 may (EFEUSA).- El magnate de las inversiones Warren Buffett definió este lunes como “muy malo para todo el mundo” la amenaza del presidente Donald Trump de nuevos aranceles a los productos chinos, avivando así la guerra comercial entre ambas potencias en plena etapa final de las conversaciones comerciales.

“Si de verdad tenemos una guerra comercial, sería malo para todo el mundo, y podría ser muy malo, dependiendo de hasta dónde se lleve”, afirmó el conocido como “Oráculo de Omaha” por su buen olfato inversor.

En una entrevista con la cadena especializada CNBC junto al presidente de su compañía Berkshire Hathaway y el fundador de Microsoft Bill Gates, Buffett aseguró que el último movimiento del presidente Donald Trump es “racional” dentro del “juego peligroso” en el que están inmersos ambos países.

“Eso no significa que es un juego en el que no deban entrar”, resaltó, añadiendo que “hay momentos en las negociaciones en las que tienes que ponerte serio”.

Sin embargo, Buffett no quiso tampoco entrar a valorar las amenazas de Trump ni cuál podría ser el resultado de esta escalada arancelaria porque a veces “la mejor técnica es actuar medio loco” cuando se está negociando.

Sin referirse a él por su nombre, Buffett aseguró que “a muchas personas en adquisiciones les gusta jugar”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que los aranceles estadounidenses a los productos procedentes de China aumentarían del 10 % al 25 %, ya que las conversaciones entre ambos países “continúan, pero muy lentamente”.

Así, Trump desveló que este viernes subiría los tipos impositivos a productos valorados en hasta 200.000 millones de dólares.

El presidente de la firma de inversiones Berkshire Hathaway, que este fin de semana reunió a sus accionistas en su localidad natal del Estado de Nebraska (EE.UU.), también se refirió al estado de los mercados, muy afectados por el movimiento de Trump.

“Las acciones están muy baratas si crees que el 3 % en los bonos a treinta años tiene sentido”, reiteró el inversor, queriendo dar un revulsivo a Wall Street, cuyo principal indicador el Dow Jones de Industriales se dejaba alrededor de un 1 % una hora después de la apertura, suavizando las pérdidas iniciales.