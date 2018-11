Rosalía: “Mi música se compromete con la imagen de una mujer con poder”

Las Vegas (EFEUSA).- Revelación musical de la temporada, con cinco nominaciones a los Latin Grammy e impulsada por la gran acogida de su recién editado disco “El mal querer”, la española Rosalía dijo que su obra se compromete con la imagen de las mujeres “con poder y fuerza”.

“La forma en la que hago música y la forma en la que me presento como mujer dentro de esta industria creo que se compromete con la imagen de una mujer con poder y con fuerza. Siempre”, aseguró.

“Así es como me siento cómoda y creo que las mujeres que me inspiran son así. En ese sentido, estoy feliz de ver a mi lado a todas esas artistas que también están nominadas (a los Latin Grammy) y ver que cada vez somos más, que tienen mas visibilidad las mujeres que componemos, producimos, lideramos nuestros proyectos y tenemos las riendas, más allá de subirte al escenario y cantar”, afirmó.

Su original mezcla de flamenco y sonidos urbanos llevará a Rosalía a competir mañana en la 19 edición de los Latin Grammy en cinco categorías, todas ellas con su exitoso single “Malamente”: grabación del año, canción del año, mejor fusión/interpretación urbana, mejor canción alternativa y mejor videoclip.

“Es una constatación del trabajo que vengo haciendo, de tantos años de esfuerzo, de dedicación”, dijo sobre estas cinco candidaturas que le sitúan al frente de las quinielas solo por debajo del colombiano J Balvin, que cuenta con ocho nominaciones.

“Sentir el cariño de tus compañeros de la industria, de los artistas que admiro, que respalden lo que estoy haciendo, que la gente aquí también esté conectando con la música que hago, más allá de de dónde vengo, pues me hace mucha ilusión”, aseguró.

Asimismo, Rosalía destacó su alegría por actuar mañana en directo en la gala de la Academia Latina de la Grabación.

“Poder tener mi lugar ahí, con mi banda, con todo ese poderío de la propuesta que venimos trabajando, que hemos cuidado tanto, con tanto detalle, pues estoy muy emocionada. Tengo todas las ganas de salir a cantar”, apuntó sobre una actuación que, según adelantó, “va a tener mucho que ver con la fuerza, el disfrute y pasárselo bien sobre el escenario”.

Renovadora del flamenco, aunque también acusada de apropiación cultural por algunos sectores, la joven enfatizó que esta música es “única” y algo que se valora “en el mundo entero”.

“El flamenco es Patrimonio de la Humanidad (de la Unesco, desde 2010), hay escuelas en Japón donde se estudia… Es una música que tiene mucho prestigio”, indicó.

“Y simplemente me siento embajadora (del flamenco) por el amor que le tengo. Cuando digo eso es porque me gustaría que todo el mundo la conociera y se enamorara de esta música igual que yo lo hice en su momento”, agregó.

Related