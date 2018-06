El 93 % de los empleados confiaría en un robot como su jefe

Los Ángeles, 28 jun (EFEUSA).- El 93 % de los empleados confiaría en las órdenes dadas en el trabajo por un robot, por lo que las empresas deberían utilizar más este recurso tecnológico, señaló una encuesta dada conocer hoy.

El sondeo “Inteligencia Artificial (IA)”, realizado a 1.320 dirigentes de recursos humanos y empleados, destacó que mientras el 70 % de las personas usa algún tipo de IA en su vida personal sólo el 6 % de los departamentos de personal lo establecen “activamente” en el ámbito laboral.

Las organizaciones deben introducir las aplicaciones de IA en el trabajo, aseguró Emily He, directiva de Oracle, compañía responsable del estudio junto con la firma de investigación Future Workplace.

“Las organizaciones deben asociarse con sus líderes de recursos humanos para abordar la brecha de habilidades y enfocar su estrategia de IT (Tecnología de Información) en incorporar innovaciones sencillas y poderosas de inteligencia artificial en los procesos comerciales existentes”, afirmó.

La ejecutiva de Oracle resaltó que las personas “no temen asumir la IA en sus trabajos”, donde solo el 24 % usa algún tipo de IA en sus empleos, y, al contrario, desean sacar partido lo antes posible a las más recientes innovaciones.

Así, el 59 % de los empleados cree que la IA “mejorará las eficiencias operacionales”, el 50 % lo ve como un recurso para tomar decisiones de manera más rápida y el 45 % considera que reduciría costos.

Por su parte, los responsables de recursos humanos creen que la inteligencia artificial impactará de forma positiva en el “aprendizaje y el desarrollo” (27 %), un mejor manejo de nóminas (18 %) y el reclutamiento y beneficios de los empleados (13 %).

No obstante, tanto los ejecutivos de relaciones laborales como los trabajadores consultados piensan que las organizaciones no realizan un esfuerzo suficiente para preparar a la fuerza laboral para la IA.

Sin embargo, tanto el 79 % de responsables de recursos humanos como el 60 % de los empleados cree que no adoptar la IA “tendrá consecuencias negativas en sus propias carreras, la de sus colegas y en toda la organización”, concluye el informe.

