Todos deberán ceder para poder salvar DACA, advierte activista conservador

Los Ángeles, 23 may (EFEUSA).- Demócratas, republicanos y los propios “soñadores” deberán ceder para que fructifique en el Congreso el nuevo impulso que busca una solución definitiva para los beneficiarios de la Acción Diferida (DACA), dice el presidente de la grupo hispano conservador The LIBRE Initiative, Daniel Garza.

Los esfuerzos de este grupo se concentran en hacer un llamado a congresistas para que logren un consenso sobre el tema de los “soñadores” y a los votantes para que presionen a sus representantes para que no se atrincheren en sus posturas.

“Nosotros creemos que lo más importante es crear un puente para que los dos partidos se acerquen y por fin encontrar una propuesta viable”, dice Garza en entrevista con Efe.

Sin embargo, el llamado de acercamiento trae una advertencia, que todas las partes deben estar dispuestas a perder algunas de las exigencias que traen a la mesa de negociación.

Incluso el Congreso debe estar dispuesto a escuchar las peticiones del presidente Donald Trump y trabajar bajo las directrices que el mandatario tiene para DACA. “Les guste o no, Donald Trump es el presidente”, recuerda.

La organización aplaude y resalta el hecho que Trump propusiera otorgar el camino de ciudadanía a cerca de 1,8 millones de jóvenes que clasificarían en la propuesta gubernamental de legalización.

Tanto demócratas como republicanos deberían aprovechar las intenciones del mandatario para legalizar a este grupo, “que es un paso grandísimo por parte de Trump”, insiste Garza.

“El presidente hizo ciertas promesas que tiene que cumplir, nosotros quisiéramos una legislación limpia de DACA, pero no es lo más viable, así que tendremos que ceder en muchas de nuestras intenciones”, agrega.

El llamado del grupo conservador llega en medio de un movimiento de presión en la Cámara de Representantes para forzar la discusión y el voto sobre cuatro de las propuestas de DACA que hay en el congreso.

Una veintena de republicanos moderados se unieron a la inmensa mayoría de la bancada demócrata para impulsar una pequeña rebelión contra el bloqueo que ejerce el presidente de la Cámara baja, Paul Ryan.

Garza elogia el intento de este grupo por suponer un avance hacia una solución, pero coincide con la posición de Ryan en que se debería votar un proyecto viable, que finalmente el presidente quiera firmar.

Pone a su misma organización como ejemplo de lo que sería negociar con los grupos más ultraconservadores y el presidente.

Por ejemplo, The LIBRE Initiative está en desacuerdo en reducir o limitar la inmigración legal, pero, no obstante, asegura que no se van a ir de la mesa de negociaciones e incluso están dispuestos a ceder algunos de sus puntos por lograr un acuerdo.

Bajo ese panorama y la necesidad de ceder en muchos puntos los pronósticos de lograr una legislación de DACA limpia, sin que afecte a otros indocumentados, es imposible dice Garza.

Los “soñadores” tendrán que olvidar sus deseos de que su posible legalización no afecte a sus padres indocumentados y a otros grupos.

“Es mejor tener 1,8 millones de personas legales a tener nada”, dice Garza. “Creemos que Ryan presentará una propuesta a mediados de junio, esperemos que sea viable y donde todos puedan unirse y el presidente Trump quedé satisfecho”.

The LIBRE Inititive, respaldada por los multimillonarios Charles y David Koch y que apoyaron económicamente a campañas republicanas, lanzó recientemente una costosa campaña para incentivar una solución bipartidista que brinde una certeza a los “soñadores” y fortalezca la seguridad de la frontera.

La iniciativa incluye unas tarjetas de agradecimiento a congresistas que apoyan la unión entre los dos partidos en este tema.

Al desestimar que este esfuerzo a favor de DACA esté relacionado con las elecciones de noviembre próximo, Garza indicó que los dos estados con más presencia de “soñadores”, Texas y California, ya tienen definidas sus tendencias electorales y que un voto a favor de DACA no va a cambiar el resultado.

“Al fin y al cabo los ‘soñadores’ no pueden votar y los votantes hispanos se preocupan más por la economía”, considera.

Related