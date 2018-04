Nueva York, 25 abr (EFEUSA).- Google permitirá poner “fecha de caducidad” a los correos electrónicos que se envíen desde su nueva versión de Gmail, que a partir de hoy estará disponible en pruebas para sus 1.400 millones de usuarios en todo el mundo.

“Un nuevo modo confidencial te permite controlar cómo se reenvía, copia, descarga o imprime tu mensaje, lo que es útil cuando tienes que enviar información sensible”, desgranó la firma californiana en un comunicado.

Dentro de ese modo, existe una “opción de hacer que un mensaje caduque después de un período de tiempo establecido para ayudarte a mantener el control de tu información”, añadió Google.

Según indicó al portal The Verge el responsable de producto de Gmail, Jacob Bank, el rediseño busca mejorar la productividad y la seguridad de los usuarios y utiliza la gestión integrada de derechos (IRM, por su sigla en inglés) y la autenticación de dos factores (2FA).

No obstante, Bank indicó a ese portal que el modo confidencial estará disponible “en las próximas semanas”, a diferencia del resto de funcionalidades de la versión.

A través de su nueva apariencia, Gmail facilitará que se puedan abrir los archivos adjuntos y fotos desde la bandeja de entrada sin tener que acceder a las conversaciones.

De acuerdo con el manual de novedades, también se podrá archivar, eliminar, marcar como leído o no leído un correo sin necesidad de abrirlo, y habrá un botón de repetición para posponer su lectura a otro momento más conveniente.

Asimismo, la nueva versión incluye alertas para dar seguimiento a mensajes recibidos hace varios días, para que los de alta prioridad emitan notificaciones, o para identificar a los potencialmente peligrosos.

“Hemos incrementado dramáticamente nuestra inversión en la protección del phishing (delito informático)”, manifestó Bank sobre esta última función, que teñirá de rojo los mensajes con riesgo de ser fraudulentos y los acompañará de advertencias.

Para evitar que se acumulen los correos, Gmail también comenzará a sugerir cuándo cancelar las suscripciones a boletines u ofertas, señalando la última vez que los mensajes fueron abiertos.

Otras novedades son la implementación de la “respuesta inteligente”, que permite seleccionar frases tipo para contestar rápidamente a un mensaje, y la posibilidad de abrir aplicaciones como Calendar, Keep o Tasks dentro de Gmail, en una barra lateral.

Para probar la nueva versión, los usuarios deberán operar Gmail en el navegador y seleccionar esa opción haciendo clic en el icono de configuración, apuntó Google, que permitirá volver al correo “clásico” si así lo desean.

