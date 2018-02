Trump visitará en marzo prototipos del muro con México

Washington (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, planea visitar a mediados de marzo los prototipos para un posible muro en la frontera con México que su Gobierno ordenó construir cerca de San Diego (California), según informó el diario The Washington Post.

En la que sería su primera visita a la frontera con México, Trump prevé desplazarse a la zona fronteriza de California para ver personalmente los prototipos del muro y aprender más sobre su posible construcción, explicó el Post, que cita fuentes oficiales implicadas en los planes para la visita.

El presidente, que no ha viajado a California desde que llegó al poder hace más de un año, también visitará la ciudad de Los Ángeles para encabezar un acto de recaudación de fondos para el Comité Nacional Republicano (RNC), el secretariado de su partido, indica el diario.

Preguntada al respecto por Efe, una fuente de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, recordó que Trump expresó hace meses su intención de “ver los prototipos del muro fronterizo”, pero aseguró que “no hay una hora ni fecha confirmada para ese viaje”.

Seis empresas han construido ocho prototipos posibles para el muro en un lugar situado a escasos metros del actual terreno que divide Otay Mesa (California) y Tijuana (México), y el Gobierno comenzó a evaluarlos el pasado 1 de diciembre.

Trump ya adelantó el pasado mes de septiembre, durante un acto en Alabama, que él evaluaría “personalmente” los prototipos del muro y elegiría a la empresa que se encargue de su construcción.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), no obstante, el muro con México será el resultado de la unión de una serie de características de los prototipos, de forma que por ejemplo las autoridades juntarán la altura de un modelo con los mecanismos antiescalada de otro y, como resultado, designarán la muralla.

La idea es que en la mayor parte de los 3.180 kilómetros de frontera con México haya una verja que permita ver qué ocurre en el otro lado y que, en algunas zonas de mayor peligrosidad, exista un muro sólido, hecho con materiales consistentes como el cemento y que sirva para reforzar la seguridad.

Por eso, las empresas han edificado dos tipos diferentes de prototipos: un muro sólido, compuesto por materiales como el cemento, y una verja hecha con materiales que permitan ver qué ocurre al otro lado y que esté construida, por ejemplo, con barrotes de hierro.

Todos los prototipos miden entre 5,5 y 9 metros de alto, e incluyen mecanismos para impedir que los inmigrantes los escalen y se construyan túneles clandestinos por debajo.

Trump consiguió que el Congreso asignara 20 millones de dólares para la construcción de esos prototipos, pero por el momento no ha logrado que los legisladores le otorguen ningún fondo adicional para construir su muro.

El presidente ha pedido que el Congreso le conceda 18.000 millones de dólares a lo largo de la próxima década para erigir el muro, y ha vinculado la autorización de esos fondos a cualquier ley que permita solucionar la situación migratoria de 690.000 jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”.

