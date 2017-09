“Una mujer fantástica” podría hacer historia en los Oscar

TORONTO (AP) – Una chilena ofrece una de las actuaciones más comentadas del año y algunos esperan que sea la primera actriz transgénero en conseguir una nominación al Oscar.

Daniela Vega, de 28 años, protagoniza la cinta de Sebastián Lelio “Una mujer fantástica” como Marina, una mujer transgénero que, tras la muerte de su pareja (Francisco Reyes), sufre el maltrato tanto de la familia del amante difunto como de la policía que investiga su deceso.

Chile la seleccionó como su apuesta al Premio de la Academia a la mejor película en lengua extranjera. Pero el mayor interés podría estar en si la emocionante actuación de Vega, llena de fuerza y compasión, pueda hacer historia en los Oscar. Al reseñar el filme tras su estreno en el Festival de Cine de Berlín, Variety calificó el trabajo de Vega como “una proeza actoral de múltiples capas, emocionalmente polimorfa” que merece “mucho más que el elogio político”.

Mientras varios músicos transgénero han sido nominados al Oscar, ningún actor o actriz trans ha competido por un premio.

“Es demasiado temprano para hablar de eso, para pensar en eso. Tengo muchos festivales por delante, muchos vestidos que ponerme”, dijo Vega con una sonrisa en una entrevista reciente. “Los Oscar están un poco más allá del programa en el que estoy pensando ahorita. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos al río”.

Vega y “Una mujer fantástica” no tendrán un camino fácil al Oscar. Las actuaciones en películas de lengua extranjera rara vez son consideradas en las categorías de actuación, y este año, como la mayoría, el campo de potenciales candidatas rebosa de estrellas de renombre y trayectoria como Meryl Streep (“The Post”) y Jessica Chastain (“Molly’s Game”).

Pero Vega tiene dos cosas a su favor: la profundidad de su interpretación y la posibilidad de un muy esperado hito en los Oscar. Tal resultado podría tener gran significado para una comunidad a la que el presidente Donald Trump recientemente prohibió entrar al ejército.

“Si ampliamos nuestra mirada, será más interesante, más hermoso. Si podemos hacer colores, personas, historias más diversas, sería interesante”, dijo Vega. “Los uniformes son para los soldados y la policía, no para nuestras opiniones”.

Hollywood no se ha opuesto a contar historias transgénero, pero la industria ha enfrentado críticas por no darles papeles prominentes a actores trans. Hilary Swank (“Boys Don’t Cry”, o “Los muchachos no lloran”) y Jared Leto (“Dallas Buyers Club”, o “El club de los desahuciados”) han sido galardonados, y cintas como “The Danish Girl” (“La chica danesa”) de 2015, con Eddie Redmayne, y “Transamerica” de 2005, con Felicity Huffman, han recibido nominaciones.

Aunque esos filmes y la serie de Amazon “Transparent” han sido muy elogiados, se ha incrementado la presión para que los productores seleccionen actores transgénero para papeles transgénero. Pero los avances se han visto en vez en pequeñas producciones poco convencionales como “Tangerine”, el aplaudido filme de 2015 que Sean Baker filmó con iPhones. La cinta fue protagonizada por un par de actrices transgénero, Mya Taylor y Kitana Kiki Rodríguez. Taylor ganó el año pasado el premio Spirit por el papel.

“Hay un talento transgénero muy hermoso”, dijo Taylor al aceptar el honor a la mejor actriz de reparto. “Más vale que salgan a buscarlo y lo pongan en sus películas”.

Las personas transgénero han sido nominadas al Oscar en otras categorías. La compositora Angela Morley recibió dos postulaciones, por “The Little Prince” (“El principito”) de 1974 y “The Slipper and the Rose” (“La zapatilla y la rosa”) de 1976.

Más recientemente, la cantante Anohni, antes conocida como Antony de Antony and the Johnsons, se convirtió en la primera intérprete transgénero nominada. Colaboró con J. Ralph en la canción postulada “Manta Ray” del documental “Racing Extinction”. Pero mientras los otros candidatos al premio – Lady Gaga, Sam Smith, the Weeknd – fueron invitados a cantar en la gala del 2016, Anohni no lo fue, y decidió boicotear la ceremonia.

En un fogoso ensayo en el que anunció que no asistiría a los Premios de la Academia, Anohni declaró: “Van a tratar de convencernos de que lo hacen por nuestro bien mientras ondean banderas por políticas de identidad y asuntos morales falsos”.

Si Vega – y otros votantes del Oscar – pueden cambiar la historia de los Oscar aún está por verse. Sony Picture Classics, que ha llevado a docenas de actores a recibir nominaciones, estrenará el filme en Estados Unidos el 17 de noviembre. Por ahora, Vega está disfrutando el momento.

“Es como vivir un sueño”, expresó la actriz. “Es como una película dentro de una película”.