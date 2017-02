Declaraciones del alcalde Murray y la concejala González sobre la resolución welcoming city (ciudad abierta)

SEATTLE (30 de enero de 2017) – El alcalde Edward B. Murray y la concejala M. Lorena González (puesto 9 a nivel de la ciudad) emitieron las siguientes declaraciones después de que el Ayuntamiento aprobara una resolución que afirma el compromiso de la City of Seattle (Ciudad de Seattle) como una welcoming city por voto unánime (9-0):

“El día después de que el presidente Trump ganara las elecciones, juré que Seattle seguiría siendo una ciudad abierta para todos los inmigrantes y refugiados”, dijo el alcalde Murray. “Uno de cada cinco residentes de Seattle nació fuera de Estados Unidos, y en nuestras escuelas públicas se hablan más de 120 idiomas. Debemos asegurarnos de mantenernos unidos para proteger a las comunidades afectadas por el odio y la discriminación. Esta resolución envía un mensaje claro que expresa que la ciudad es un aliado para todos los residentes, sin importar su nacionalidad, credo, género, orientación sexual o estado de inmigración”.

“La City of Seattle depende de los residentes inmigrantes y refugiados para generar crecimiento económico y vitalidad cultural. Seattle está en su punto máximo cuando trabajamos para integrar y apoyar a nuestros vecinos inmigrantes y refugiados, no cuando los aislamos y los castigamos debido a su nacionalidad”, dijo la concejala, M. Lorena González. “Nos volvemos a comprometer a apoyar a las personas que son perseguidas por el gobierno de Trump y rechazamos sus intentos de presionarnos para que abandonemos nuestros valores de inclusión y oportunidad. Hoy, el Ayuntamiento Municipal se unió para afirmar que la City of Seattle es una welcoming city, y haremos todo lo que sea necesario para que siga siendo así”.

En noviembre de 2016, el Alcalde Murray firmó un Excecutive Order (decreto ejecutivo) que les exige a los empleados municipales que no les pregunten a los residentes sobre su estado de inmigración, reafirmó que todos los servicios municipales están disponibles para todos los residentes, y creó un Inclusive and Equitable City Cabinet (Gabinete Municipal Inclusivo y Equitativo) que coordinará las tareas municipales para proteger las libertades y los derechos civiles de los residentes de Seattle. Además, la ciudad reservó $250,000 para abordar las necesidades de los estudiantes inmigrantes no autorizados que se encuentran inscritos en escuelas públicas de Seattle y sus familias.

Este mes, la Office of Immigrant and Refugee Affairs (Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados) realizó un taller para ayudar a los inmigrantes residentes a completar las solicitudes de naturalización, ofrecer asesoramiento legal de abogados especializados en inmigración, brindar asistencia con los formularios legales en caso de separación de la familia y proveer servicios de documentación del Consulado Mexicano. Hubo 750 voluntarios que brindaron servicios a más de 1000 inmigrantes y refugiados durante el taller.