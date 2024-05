Puebla (México), 25 may (EFE).- La candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró este sábado en un mitin en la ciudad de Puebla, capital del estado homónimo en el centro del país, que si llega a la presidencia no permitirá regresar a un exgobernador corrupto a Puebla.

Gálvez se refirió al exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla (2005-2011), Mario Marín, quien es conocido como el “Gober precioso”.

“Vamos a volver a hacer de Puebla ese estado que crecía económicamente en los próximos seis años, ese estado de vanguardia que ha tenido un retroceso”, dijo Gálvez, en un acto junto con el candidato a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera.

“No vamos a permitir que regrese el gober precioso’ a Puebla. ¿Quieren que regrese el ‘gober precioso’ con (Alejandro) Armenta (candidato oficialista)?, pues entonces a votar y a botarlos el próximo 2 de junio”, añadió.

Marín, prófugo de la justicia, fue detenido en febrero de 2021 acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de la periodista Lydia Cacho en 2005.

En cuestiones de seguridad, Gálvez aseguró en Puebla que las familias tienen que vivir tranquilas y seguras en todo el país, al comprometerse a ser una presienta valiente y que se enfrentará la delincuencia.

“Van a tener a la presidenta más valiente, voy a enfrentar a los delincuentes, voy a cuidar de ustedes y de su familia, de su seguridad me voy a encargar yo, tendrán la certeza”, dijo.

La candidata de coalición que integran los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) visitó el central estado de Puebla, vecino a la capital mexicana, para el cierre de campaña con los candidatos a la gubernatura de Puebla y de la presidencia municipal de Puebla capital, Mario Riestra.

Señaló que uniendo esfuerzos entre gobernantes se lograrán mejores resultados no solo para unos cuantos, sino para todo el país que “se está dividiendo y está polarizando en todas las situaciones”.

“Vamos a ganar para unir a este país, a acabar con la división, basta del odio, basta de la división, somos un solo país, somos un solo México, ningún país sale adelante dividido, ningún país sale adelante con odio, por eso les digo, vamos a ganar”, dijo Gálvez.

En este sentido, se comprometió con el estado de Puebla a lograr condiciones necesarias para atraer inversiones que sirvan para generar empleos y lograr mejores condiciones de vida.

Gálvez Ruiz recordó sus compromisos con los ciudadanos para que los consideren el día de las elecciones en las urnas, el próximo 2 de junio, que dijo será histórico porque van a derrocar al autoritarismo.

Aseguró que tras ganar abrirá las puertas del Palacio Nacional a todos los mexicanos que buscan ayuda, como a las madres buscadoras, a las feministas, a los campesinos, a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores, a los científicos y a los ecologistas.

A los comicios del 2 de junio, los más grandes en la historia de México, están llamados a las urnas más de 98 millones de ciudadanos para renovar más de 20.700 cargos, incluida la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve gobiernos estatales, incluido el de la Ciudad de México.

