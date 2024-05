Demandan distritos electorales de Florida que tratan el voto latino como “monolítico”

Miami, 24 may (EFE).- Votantes cubanos de Florida y grupos progresistas presentaron una demanda en una corte de Miami contra el diseño de once distritos electorales del sur del estado impulsado por los republicanos al considerar que ignoran la diversidad de la comunidad hispana.

Según la demanda, los legisladores y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobaron mapas que agrupan a los votantes según la raza, pero trataron a los votantes hispanos como monolíticos, ignorando las diferentes necesidades culturales de las diversas comunidades del sur de Florida.

“Los votantes hispanos no somos un monolito, tenemos opiniones diferentes y queremos formas diferentes de representación”, expresó Mike Rivero, uno de los fundadores de Cubanos Pa’lante, una de las agrupaciones demandantes.

La querella fue presentada por cinco residentes de Florida y los grupos Cubanos Pa’lante, Engage Miami y el Club ACLU (Unión Estadounidense de Libertades Civiles) de la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés).

Los demandantes consideran que hubo “manipulación racial” de cuatro distritos del Congreso en Washington (19, 26, 27 y 28) y siete distritos de la Cámara de Representantes estatales en el sur y suroeste de Florida (112, 113, 114, 115, 116, 118 y 119)”.

Los cuatro distritos federales están actualmente representados por los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y Byron Lowell Donalds.

La demanda alega que el Legislativo, de mayoría republicana, y DeSantis “trazaron estos distritos conectando vecindarios dispares, dividiendo comunidades establecidas y creando formas no compactas con un objetivo racial primordial”.

Esta manipulación racial, según la demanda, socava la representación justa.

Los demandantes argumentan que, al trazar estos distritos en la redistribución, “el gobierno estatal ignoró la naturaleza matizada, multifacética y diversa de la comunidad hispana y latina del sur de Florida”.

“Los legisladores trataron a los votantes hispanos como un grupo monolítico, basado en suposiciones falsas y estereotipadas, violando así la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”. señalaron.

“Estos mapas dividen comunidades cohesionadas y agrupan otras áreas distintas en distritos que simplemente no tienen sentido”, dijo Rivero.

“En todo el sur y suroeste de Florida, la Legislatura dividió comunidades establecidas y agrupó áreas remotas, simplemente por motivos de raza”, se quejó Jorge Vásquez, que hace parte del equipo legal. “Esa táctica no aumenta la representación latina, sino que la disminuye”.

