Golpe de teatro en el banquillo azulgrana con la continuidad de Xavi hasta junio de 2025

Barcelona, 24 abr (EFE).- Una imprevista reunión en el domicilio particular de Joan Laporta, entre la cúpula deportiva del FC Barcelona y el técnico Xavi Hernández, ha finalizado este miércoles con la inesperada confirmación de la continuidad del entrenador azulgrana hasta junio de 2025.

Y eso que la jornada se preveía tranquila en ‘can Barça’, pese a que había prevista una reunión ordinaria de la junta directiva. Se iban a tratar cuestiones referentes a los abonos del nuevo estadio, valorar las ofertas de Nike y de Puma para la camiseta de la próxima temporada.

¿La continuidad de Xavi? En ningún caso, confirmaron a EFE fuentes del club azulgrana. Desde el entorno del entrenador se mantenía silencio. “No vamos a retransmitir ningún tipo de negociación. ¿Reunión prevista para hoy? Xavi y Deco se ven prácticamente a diario”, aseguraron fuentes próximas del técnico a EFE.

Pero todo se aceleró. La reunión de la junta directiva, que se celebró como es habitual en las oficinas de Arístides Maillol, se prolongó durante unas seis horas, desde el mediodía a las 18:00 (siempre dos horas menos GMT).

Poco después trascendió que Xavi Hernández y Anderson da Souza ‘Deco’, el director deportivo, estaban manteniendo un encuentro en la Ciudad Deportiva en Sant Joan Despí.

El presidente Joan Laporta y el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, se trasladaron desde el Camp Nou directamente al domicilio del presidente barcelonista.

A las 19:25 saltaron las alarmas cuando aparecieron en el mismo lugar el director deportivo ‘Deco’ y Alejandro Echevarría, excuñado de Laporta y uno de los hombres fuertes del área deportiva.

Poco después, entre la expectación de los medios, apareció Xavi Hernández, quien no quiso realizar ningún tipo de declaración, pese a la insistencia de los periodistas.

A las 22:45 CET, la reunión todavía continuaba y es que a las 21:05 horas, una fuente del club confirmó a EFE que Xavi Hernández no sólo iba a continuar en el Barcelona, sino que iba a cumplir su contrato, que en septiembre pasado renovó hasta junio de 2025.

Posteriormente a la reunión se sumaron los otros miembros de la comisión deportiva: Bojan Krkic (21:20), Enric Masip (21:25) y el directivo Joan Solé (21:49).

Los detalles del acuerdo alcanzados no han trascendido y se espera que el presidente Laporta los anuncie en una comparecencia solo ante los medios del club prevista para este jueves.

Aunque una fuente del club explicó a los periodistas que durante la reunión entre Deco y Xavi, el director deportivo detalló los planes de futuro que tenía el club con el equipo técnico, y que el entrenador dio su visto bueno. Después, Xavi trasladó a Laporta que se sentía “con fuerzas” para seguir adelante y el presidente azulgrana dio su ‘ok’.

Xavi Hernández, que ofrecerá su versión el domingo en la víspera del encuentro ante el Valencia, renovó su contrato en septiembre de 2023 su contrato con el Barça hasta junio de 2025, pero en enero de 2024, después de una dura derrota ante el Villarreal (3-5), anunció que abandonaba el equipo azulgrana a finales de este curso, es decir en junio de 2024.

Pero a partir de entonces, empezaron a llegar buenos resultados, y desde la cúpula directiva se lanzaron mensajes sobre la conveniencia de que el técnico continuara al frente del equipo.

Sin embargo, Xavi Hernández en sus continuas comparecencias públicas y ante la insistencia de los medios, siempre había mantenido su postura de abandonar el club a finales de este curso.

Hace una semana, el club parecía tener claro que Xavi no iba a continuar y se apuntó la posibilidad de que el mexicano Rafael Márquez fuera el entrenador elegido para sustituirlo, por delante del alemán Hansi Flick.

Cuando Xavi Hernández se suba en su automóvil, aparcado a escasos metros del domicilio de Laporta, para regresar a su casa le sorprenderá un mensaje que algún aficionado le ha dejado con la leyenda: “Un hombre vale lo que su palabra. Laporta dimisión”. Un mensaje que sustituyó al que previamente había escrito un joven aficionado: “Xavi quédate”. Al final se cumplió ese deseo.

