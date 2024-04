EE.UU. prohíbe las cláusulas que limitan la posibilidad de ir a trabajar a la competencia

Washington, 23 abr (EFE).- La Comisión Federal de Comercio (FTC) prohibió este martes las prácticas contractuales que limitan que empleados puedan irse a trabajar a una empresa de la competencia bajo cláusulas de no competencia, un paso que permitirá una mayor flexibilidad en el mercado laboral estadounidense.

La nueva norma, que tiene alcance nacional y establece que las cláusulas de no competencia son una violación de la “FTC Act”, fue aprobada por la agencia con tres votos a favor y la oposición de dos comisarios republicanos.

Este tipo de cláusulas prohíben a ciertos empleados ir a trabajar a la competencia durante cierto tiempo o fundar empresas en especializaciones en las que se ha trabajado bajo algunas circunstancias.

“Las cláusulas de no competencia mantienen los salarios bajos, suprimen nuevas ideas y roba a la economía estadounidense de su dinamismo”, indicó la presidenta de la FTC, Lina Khan, en un comunicado.

En opinión de Khan, esta nueva norma protege la libertad de buscar un nuevo empleo, comenzar un nuevo negocio o crear una empresa con una nueva idea.

La FTC considera que esta regulación aumentará los salarios al permitir mayor competencia en puestos de trabajos cualificados, una de las grandes carencias del mercado laboral estadounidense.

La comisión estima que unos 30 millones de estadounidenses, el 18 % de toda la fuerza laboral, están sujetos a cláusulas de no competencia y que el aumento salarial medio de esta medida será de unos 524 dólares al año.

La nueva norma entrará en vigor dentro de 120 días tras su publicación en el Registro Federal, aunque es posible que patronales o empresas se opongan a esta norma en los tribunales para evitar su puesta en marcha.

