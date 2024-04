La rapera chilena Ana Tijoux dice en México que los músicos deben oír más a la sociedad

Tweet on Twitter

Guadalajara (México), 1 abr (EFE).- La rapera franco-chilena Ana Tijoux cree que los artistas deben estar más atentos a lo que pasa en la sociedad para apostar por música y letras con las que el público se identifique y que resuenen con sus problemas, según expresó este lunes en una entrevista con EFE en México.

“La sociedad siempre necesita y siempre está sensible a problemáticas en las que la gente se reconoce, la gente no es tonta, nos quieren atontados, que es otra cosa, la gente es sensible”, indicó en la ciudad de Guadalajara. “Hay que estar con los oídos más abiertos respecto a lo que está sucediendo”, agregó.

Tijoux fue en Guadalajara la cantante estelar del festival de música del Encuentro Trama, que apoya el arte hecho por mujeres, en el único concierto ofrecido en México como parte de su gira ‘Vida’ para presentar su nuevo álbum y que la lleva a diversas ciudades de Estados Unidos y Europa.

La artista, considerada como la rapera hispana más importante por las revistas Rolling Stone y Billboard, afirmó que en el continente hay cantantes de hip hop y rap que están comprometidos en hablar de la problemática social, pero la industria musical acorta los espacios donde pueden escucharse.

“El tema del letrista es una cosa que no sé si se ha ido perdiendo o la industria lo que ha querido es bajar a muchos artistas que dicen cosas, porque hay muchos que dicen cosas, el tema es que no suena en la radio, hay mucha gente muy sensible (a estos temas) de las nuevas generaciones”, declaró.

Con rimas, versos y la cadencia del rap combinado con ritmos tradicionales chilenos, la música de Tijoux aborda la violencia contra las mujeres, la discriminación, la opresión y los derechos humanos, impregnada por la militancia política de su familia y por el exilio de sus padres tras la dictadura de Augusto Pinochet.

Para la cantante, hablar de las injusticias es parte de su identidad y de lo que la formó como persona y como artista al vivir en Francia y después regresar a Chile para vivir la transición a la democracia.

“El rap desde los 80 y 90 siempre ha sido un filtro musical que ha demostrado qué pasa en los barrios, (decir) que quizás no son los jóvenes los que son violentos, quizás el barrio es el que está violento o que el sistema es violento” señaló.

Su nueva ‘Vida’

Tijoux ha recibido ocho nominaciones al Grammy y al Grammy Latino, además de los MTV Music Awards y premios en su país. En 2014, ganó un Grammy Latino junto al uruguayo Jorge Drexler en la categoría de ‘Canción del año’ por ‘Universos Paralelos’.

‘Vida’ es el nombre de su nuevo álbum de estudio tras casi una década sin producir uno, aunque la cantante estuvo colaborando con otros artistas y produciendo sencillos como ‘Antifa Dance’, para criticar a los gobiernos fascistas, así como ‘Cacerolazo’ y ‘Rebelión de octubre’ para apoyar las protestas chilenas de 2019.

En esta nueva producción, la cantante buscó un estilo más bailable, pero sin abandonar su compromiso político.

Una de las canciones toca el tema de las personas desaparecidas en Latinoamérica, con la colaboración de Estela de Carloto, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes buscan a nietos de desaparecidos en Argentina.

Feminismo y justicia

El feminismo ha sido uno de los sellos de la carrera de Tijoux, quien escribió en 2014 ‘Antipatriarca’, que musicaliza las demandas del movimiento feminista y que se convirtió en uno de sus himnos.

Aunque la cantante resaltó un avance durante la última década en los derechos de las mujeres, aseguró que el machismo está metido en la sociedad.

“Es un problema estructural, no solamente de la industria musical. O sea, un sello discográfico solo de mujeres, con productoras mujeres, mánager mujeres, obviamente que va a aportar, pero tiene que ver con un problema que es un cambio estructural general, creo que está en un marco educacional”, expresó.

A lo largo de su carrera ha mostrado su apoyo a Palestina y ha calificado la guerra de Israel como “un genocidio”.

“Que la gente no tenga miedo a posicionarse contra un genocidio, es muy importante romper la retórica de lo que está sucediendo ahora en Gaza”, concluyó.

