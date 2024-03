Shakira convoca a miles de personas en un concierto gratis en Nuevas York

Nueva York, 26 mar (EFE).- La cantante colombiana Shakira paralizó este martes Times Square, en Nueva York, donde convocó a miles de personas, en su mayoría jóvenes de diversos países, a un concierto gratuito para presentar su nuevo disco ‘Las mujeres ya no lloran’, que anunció poco antes del evento a través de sus redes sociales.

Una hora antes del concierto ya había mucho público reunido, -neoyorquinos y turistas- entre las calles 45 y 46 de la popular zona donde se preparó un escenario en el techo de un edificio, rodeado de pantallas de luces que proyectaban su imagen y con un balcón con una barandilla que parecía de cristal.

Mientras, un reloj, en una gigantesca foto de Shakira vestida con un corsé negro y un bikini que simulaban diamantes que parecían caer y amontonarse a sus pies, iba marcando una cuenta regresiva del inicio de su presentación.

Faltando 38 segundos, se escuchó a coro “Shakira, Shakira” y al momento cero el público comenzó a gritar. De inmediato, una imagen de una loba en la pantalla se convirtió en el rostro de la artista, que descendió al escenario en una plataforma vestida de negro con pantalón y un veraniego suéter, collar corto de cristales transparentes y cabello suelto.

Su éxito ‘Las caderas no mienten’ fue el primero del breve concierto de unos 30 minutos en el que la artista bailó, movió sus caderas, y saltó en el escenario como siempre, reconectando con su fiel público que cantó con ella desde el inicio del espectáculo, pese a un sonido pésimo, y en el que estuvo acompañada por un grupo de bailarines.

‘Las mujeres ya no lloran’ es el primer álbum en siete años de la artista, que había dedicado más tiempo a su vida familiar con sus dos hijos y su ahora expareja, el exjugador español de fútbol, Gerard Piqué.

La última gira de Shakira, ‘El Dorado World Tour’, fue en 2018, pero, estar alejada de los escenarios no le ha restado apoyo de sus seguidores, como demostraron esta noche. Además, se han mantenido atentos a su vida y respaldado con sus mensajes cuando enfrentó problemas en su matrimonio.

La barranquillera, de 47 años, que sonreía y lanzaba besos al público, interpretó además ‘Te felicito’, ‘TQG’, ‘Puntería’ y su ‘Bzrp Music Session, Vol. 53’ que dedicó a Piqué y también se convirtió en un éxito, cuya letra de “las mujeres ya no lloran” da título al disco y su próxima gira.

El álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ se publica tras su complicada separación de su expareja, y su posterior recuperación, en lo que describió como “una conversación” con sus fans.

El nuevo disco tiene canciones que ya rompieron todo tipo de récords mundiales, más ocho nuevas.

Cardi B, Karol G, Rauw, Alejandro Sanz, Manuel Turizo, los DJ y productores el álbum, las agrupaciones de regional mexicano Grupo Frontera y Fuerza Regida, además de sus hijos Milan y Sasha la acompañan en 12 de las 16 canciones del proyecto a ritmo de reguetón, bachata, EDM, electro y synth-pop, corridos tumbados sierreños y urbanos y trap.

Al finalizar el concierto la policía arrestó a un hombre tras surgir una pelea que no tuvo mayores consecuencias.

