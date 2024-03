Legisladores de EEUU proponen honrar la memoria del fallecido cantante Jimmy Buffett

Tweet on Twitter

Washington, 25 mar (EFE).- Una decena de legisladores republicanos del Congreso que representan a Florida presentó este lunes un proyecto de ley para designar una oficina postal en Cayo Hueso con el nombre del músico Jimmy Buffett, fallecido en septiembre del año pasado a los 76 años.

El compositor de temas como ‘Margaritaville’ y ‘Cheesburgers Paradise’ será “para siempre un ícono y campeón de nuestros amados cayos de Florida”, dijo hoy el congresista Carlos Giménez, promotor de la iniciativa.

“Su música, su visión y su espíritu empresarial produjeron un legado perdurable en nuestra comunidad y presentaron los Cayos de Florida al mundo”, añadió el legislador, en alusión a la vinculación entre el famoso cantante y la cadena de islas en el extremo sur de este estado, donde radicó gran parte de su vida.

Buffett “encarnaba el estilo de vida del escapismo isleño”, agregó el congresista de origen cubano.

La iniciativa cuenta con el respaldo de los legisladores Neal Dunn, Kat Cammack, Bill Posey, Daniel Webster, Gus Bilirakis, scott Franklin, Brian Mast, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar.

Nacido en 1946 en Pascagoula (Mississippi), Buffett comenzó su carrera musical en Nashville (Tennessee) a finales de la década de 1960 como artista country y grabó su primer álbum, el disco de folk rock con tintes country “Down to Earth”, en 1970.

Tras varios álbumes, en 1977 publicó “Changes in Latitudes, Changes in Attitudes”, que contenía el tema “Margaritaville”, canción que lo catapultó a lo alto de las listas de ventas y que fue la semilla de un lucrativo imperio empresarial.

Este tema lo convirtió en uno de los hombres más ricos de la industria musical estadounidense. En 2016, apunta la revista Variety, su patrimonio personal se estimó en 500 millones de dólares.

Con la marca “Margaritaville” Buffett comercializó con ropa y calzado, tiendas minoristas, restaurantes, destinos turísticos, salas de juego, restaurantes e incluso una línea de cerveza

Además de vivir de la música y de sus numerosos negocios, Buffett publicó varias novelas, entre ellas “Tales from Margaritaville” y un libro de memorias “A Pirate Looks at Fifty”, que también se convirtieron en superventas.

