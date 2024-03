Sale a la venta la primera píldora anticonceptiva sin receta aprobada en EE.UU.

Tweet on Twitter

Washington, 18 mar (EFE).- Norgestrel, el primer anticonceptivo oral aprobado para su uso en Estados Unidos sin receta médica y que se comercializa con el nombre de Opill, está a la venta en internet a partir de este lunes, anunció la empresa farmacéutica Perrigo.

“Dado que la privacidad es importante para Perrigo, Opill se remitirá en cajas sin impresos ni marcas”, explicó en un mensaje electrónico Sara Young, la vicepresidenta de la firma quien añadió que los pedidos se entregarán en uno o dos días.

El anticonceptivo que ya se ha enviado también a las cadenas de farmacias, está disponible en cajas de un mes al precio de 19,99 dólares, de tres meses con un precio de 49,99 dólares, y de seis meses con un costo de 89,99 dólares.

Norgestrel no es nuevo. Ha estado en el mercado desde hace medio siglo como un anticonceptivo bajo receta hasta que en 2023 la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) determinó que es seguro para la venta sin ese requisito en el país

Esas píldoras de 75 miligramos son anticonceptivos orales que han de administrarse a la misma hora cada día y no deben usarse como anticonceptivo de emergencia. Según la FDA, usado de la forma indicada, Opill es hasta 98 % eficaz en la prevención del embarazo.

La FDA recomienda, de todos modos, métodos adicionales para evitar el embarazo, como el uso de condones cuando la mujer pierde la administración diaria de Opill o demora más de tres horas en tomarla pasada la hora habitual.

Este acceso adicional a la prevención del embarazo ocurre cuando el aborto se ha convertido de uno de los asuntos más controvertidos en la campaña de las presidenciales de noviembre.

El Tribunal Supremo anuló en junio de 2022 a nivel federal un fallo de 1973 que había legalizado el procedimiento y desde entonces una veintena de estados ha aprobado leyes que lo restringen.

La FDA advierte que no deberían tomar Opill las mujeres que tienen o han tenido cáncer de mama, si ya están embarazadas o en combinación con otros métodos de control de natalidad como una píldora diferente, el anillo vaginal, implantes o dispositivo intrauterino.

