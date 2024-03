Aaron Donald, campeón con Rams en Super Bowl LVI, se retira luego de 10 campañas

Tweet on Twitter

Redacción Deportes, 15 mar (EFE).- Aaron Donald, campeón en el Super Bowl LVI con Los Angeles Rams, anunció este viernes su retiro luego de 10 temporadas en la NFL.

“Me gustaría agradecer a St. Louis por el amor y apoyo durante mis primeros dos años en la liga con St. Louis Rams y durante mis ocho años con Los Angeles Rams. Gracias a Los Ángeles por el amor. y apoyo a lo largo de mi carrera”, se despidió el tackle defensivo a través de un comunicado.

Donald, de 32 años, pasó toda su carrera en los Rams; en 2014 y 2016, los dos últimos años de la franquicia en St. Louis, y a partir de 2017 acompañó la mudanza y permaneció hasta la temporada pasada.

En una década, el defensivo fue 10 veces selecciones al Pro Bowl, designado Novato Defensivo en 2014 y tres veces Defensivo del Año en 2017, 2018 y 2020.

Acumuló 543 tackleadas, 111 capturas de quarterback, forzó 24 balones sueltos, recobró siete y sumó 21 pases defendidos.

“A lo largo de mi carrera lo he dado todo al fútbol; los 365 días del año los dediqué a convertirme en el mejor jugador posible. Ahora puedo decir que concluí mi carrera con el equipo que me seleccionó, las misma con la que gané un Super Bowl, no muchos pueden presumir eso”, subrayó.

Donald fue seleccionado en el lugar 13 de la primera ronda del Draft del 2014 por los Rams con los que llegó a dos Super Bowls, en el de la temporada 2018, correspondiente a la edición LIII, perdió ante los New England Patriots.

En la campaña 2021, en el Super Bowl LVI, fue vencedor ante los Cincinnati Bengals.

“Me gustaría agradecer al Sr. Kroenke y su familia por construir una organización de la que tuve la suerte de formar parte y a California que se convirtió en mi hogar y el de mi familia; todos ustedes hicieron muy especial mi carrera”, agregó.

Los Angeles Rams se despidieron a través de sus redes sociales de su histórico defensivo.

“Dejas un legado inigualable Aaron Donald; siempre estará tu huella en el juego”, fue el mensaje que le dedicó el equipo.Una despedida a la que se unió el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay.

“Las leyendas viven para siempre y Aaron es verdaderamente una de una de ellas. Siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado y siempre estaré agradecido por cómo Aaron puso todo en este juego y en nuestro equipo”, fueron las palabras que le dedicó el coach.

