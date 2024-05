Tom Brady debutará como analista en Cowboys-Browns de la semana 1 de la temporada 2024

Redacción Deportes, 13 may (EFE).- Tom Brady, considerado el mejor ‘quarterback’ en la historia de la NFL, debutará como analista estelar de la cadena Fox Sports en el juego que disputarán los Dallas Cowboys y los Cleveland Browns en la primera semana de la temporada 2024 de la NFL el próximo 8 de septiembre.

Brady, de 46 años, anunció su retiro de la NFL el 1 de febrero del 2023 luego de 23 temporadas en las que ganó siete Super Bowl, seis con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers.

Un año antes el cinco veces Jugador Más Valioso en el Super Bowl firmó un contrato con la cadena de televisión Fox Sports para convertirse en su analista principal por 10 años a cambio de 375 millones de dólares.

Sin embargo, el 15 veces seleccionado al Pro Bowl, ha dicho en varias ocasiones estar dispuesto a salir del retiro. La ocasión más reciente que lo mencionó fue en abril pasado.

“No me opongo a esa idea. No sé si me dejarían si me convierto en propietario de un equipo de la NFL, pero lo haría siempre que esté en buena forma y pueda pasar un balón. Alguna vez lo hizo Michael Jordan”, mencionó Brady hace poco más de un mes.

En aquella ocasión el ex mariscal de campo de los Pats y los Bucs se refirió a la intención que tiene de convertirse en socio minoritario de Las Vegas Raiders, algo que está a la espera de ser aprobado por los propietarios de los 32 equipos de la NFL.

El partido entre Dallas Cowboys y Cleveland Browns es el tercero de los 272 de la temporada 2024 de la NFL que se ha dado a conocer.

Más temprano la liga anunció que el primer partido de la campaña lo protagonizarán los campeones Kansas City Chiefs, guiados por Patrick Mahomes, que recibirán en su hogar, el Arrowhead Stadium, a los Baltimore Ravens, liderados por Lamar Jackson, el próximo jueves 5 de septiembre.

El otro juego de la primera semana que se anunció desde abril pasado es el que sostendrán Green Bay Packers y Philadelphia Eagles el viernes 6 de septiembre en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, el primer partido de la NFL en Sudamérica.

El resto del calendario de la temporada 2024, incluidos los tres partidos internacionales en Londres y uno en Alemania, se desvelará el próximo miércoles.

