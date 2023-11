Los Alpes franceses albergarán Juegos de Invierno de 2030 y Salt Lake City, los de 2034

París, 29 nov (EFE).- Los Alpes franceses serán la única candidatura que estudiará el Comité Olímpico Internacional (COI) para albergar los Juegos de Invierno de 2030, mientras que la ciudad estadounidense de Salt Lake City será la elegida para 2034, informó este miércoles la Comisión Ejecutiva de ese organismo.

El COI decidió al tiempo dar un plazo a Suiza, hasta 2027, para afinar su proyecto olímpico y, de hacerlo, sería la sede de los Juegos en 2038.

El Ejecutivo del COI descartó por ahora la candidatura de Suecia y constató la retirada de la de la ciudad japonesa de Sapporo.

La decisión implica que el COI quiere atribuir en julio próximo dos Juegos consecutivos de invierno, algo poco habitual, durante la Asamblea General que celebrará en la capital francesa antes de los Juegos de verano.

Seis años después de que París albergue los Juegos de verano, Francia también será la sede de los de invierno, que, además, tendrán su epicentro en los Alpes durante 2026, cuando se celebrarán en el lado italiano, en Milán y Cortina d’Ampezzo.

Será la cuarta vez que Francia organice unos Juegos de invierno, tras Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 y Albertville en 1992, y la séptima que albergue una cita olímpica, ya que París fue sede de los de verano en 1900 y en 1924 antes de los del año próximo.

Francia envió a Lausana una candidatura unificada entre dos regiones, Auvernia-Ródano-Alpes y Provenza-Alpes-Costa Azul, para tener más opciones de convencer al COI.

El responsable de deportes de invierno del COI, el austríaco Karl Stoss, señaló que Francia ha demostrado su capacidad de organizar deportes de invierno, cuenta con la experiencia de los Juegos de 2024 y ha recibido todas las garantías gubernamentales, “desde el presidente hasta el alcalde”.

Señaló que Francia quiere contar con el bloque de patrocinadores de París 2024 para que se embarquen también para la aventura seis años más tarde, lo que también ha contribuido a tomar esa decisión.

Además, su candidatura hizo mucho hincapié en que no necesitaba grandes inversiones, un aspecto muy valorado por el COI, ya que la mayor parte de las instalaciones están ya construidas, algunas de ellas, como el trampolín de Courchevel, serán olímpicos por segunda vez, 38 años después de los Juegos de Albertville.

Las diferentes pruebas se repartirán en cuatro sectores, Alta Savoya, Saboya, la zona de Briançon y las montañas de Niza.

Los Juegos utilizarán algunas de las más conocidas estaciones de invierno del país, como Courchevel, Méribel, ambas sede de los últimos Mundiales de esquí, Val d’Isère, Le Grand Bornand, La Clusaz, Serre-Chevalier o Montgenèvre.

La región de Niza albergará las pruebas de patinaje, como el hockey o el patinaje artístico.

En cuanto a 2034, el Ejecutivo del COI señaló que la candidatura de Salt Lake City ha sido elegida para dar vida a las instalaciones que se hicieron para los Juegos de 2002 y porque gozaban de un “formidable” apoyo gubernamental, “incluido el presidente Biden”, señaló Stoss.

El Ejecutivo del COI estimó que las candidaturas de Suiza y Suecia eran “técnicamente muy potentes” pero que no tenían las garantías gubernamentales necesarias.

En el caso de Suiza, señalaron la tradición de ese país en la organización de referéndums para decisiones que implican una gran implicación presupuestaria y que no hay tiempo suficiente para hacerlo de forma correcta antes de julio próximo.

El Ejecutivo del COI decidió que hasta 2027 mantendrá negociaciones exclusivas con Suiza para atribuirle los Juegos de 2038, mientras que consideró que en el caso de Suecia el dosier está menos desarrollado, en particular en las cuestiones financieras.

