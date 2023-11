La mexicana Mérida es la primera sede no europea de ‘The Best Chef Awards’

Mérida (México), 17 nov (EFE).- Mérida, en el sureste de México, se alista para ser este fin de semana la primera sede fuera de Europa del premio de ‘El Mejor Cocinero del Mundo’ de ‘The Best Chef Awards’, lo que “marca a México como gran potencia gastronómica mundial”, según los organizadores.

La capital de Yucatán, el estado mexicano famoso por su gastronomía maya, como la cochinita pibil, el relleno negro, los huevos motuleños, los papadzules y la sopa de lima, recibe entre el sábado y el lunes la séptima edición de este evento.

El plato fuerte del evento será el anuncio de ‘El mejor cocinero del mundo’ el próximo lunes, pero ‘The Best Chef Awards’ ofrecerá durante tres días charlas, debates y demostraciones de cocina con el tema ‘Orígenes y futuro’, en el que participarán chefs, periodistas especialistas en gastronomía y amantes de las artes culinarias.

Los organizadores del evento internacional salen por primera vez de Europa después del exitoso encuentro en Madrid para llegar a Yucatán, famoso por su gastronomía que ha cautivado a reyes del mundo, como a Isabel II, y a jeques de Asia.

Los premios también forman parte de la segunda edición del Festival Sabores de Yucatán, que se realiza desde el jueves y hasta el próximo lunes en Mérida para promover la cocina maya.

Las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Uxmal, Ek Balam, Dzibilchaltún, Mayapán y otras grandes urbes prehispánicas también enmarcarán el encuentro.

El chef ganador se unirá a una lista especial que conforman ahora Joan Roca (El Celler de Can Roca, el mejor en 2017 y 2018), Björn Frantzén (Frantzén, 2019), René Redzepi (Noma, 2020) y Dabiz Muñoz (DiverXO, 2021 y 2022).

Los participantes e invitados disfrutarán platos exquisitos que van desde la comida tradicional maya (cochinita pibil), comida callejera (tacos, tortas) hasta los huevos motuleños creados hace 101 años para el entonces gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, originario del municipio de Motul.

El programa incluye dos jornadas previas: el sábado será el ‘Area Talks’, en el que expertos del mundo compartirán ideas inspiradoras, soluciones innovadoras y experiencias emocionantes para cautivar a los amantes de la comida.

El domingo será el ‘Food Meets Science’, en donde se debatirá temas como si es necesaria la ciencia para la gastronomía, o cómo la cocina utiliza la ciencia a diario, con la participación de chefs y científicos del mundo.

La elección de Yucatán en la séptima edición de ‘The Best Chef Awards’ pondrá en los ojos del mundo a la comida ancestral maya, que fue enriquecida con los condimentos que trajeron los colonizadores españoles.

Los jueces para elegir a ‘El mejor cocinero del mundo’ y otros premios especiales serán profesionales provenientes de España, Alemania, Bélgica, Brasil, Francia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Colombia y México.

