Muestra internacional de mujeres en el cine de México homenajeará a cineasta Busi Cortés

Ciudad de México, 31 oct (EFE).- La Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión de México inicia su 19 edición el miércoles, que durará hasta el domingo 5 de noviembre, periodo en el que proyectarán 16 largometrajes y 22 cortos, y reconocerán la trayectoria de la cineasta Busi Cortés, quien dijo a EFE este martes estar muy emocionada.

La directora de la emblemática cinta “El secreto de Romelia” (1988) recibirá la presea “La Musa” el sábado 4 de octubre a las 20:00 horas (3:00 GMT del domingo) en la Cineteca Nacional.

“Para mí es una sorpresa maravillosa. Vengo de homenaje en Pamplona (España) y llego y me dicen que me van a homenajear, que se va a pasar ‘El secreto de Romelia’ y me dicen ‘te vamos a dar una musa’. Yo he dado varias musas y ahora que me toca a mí me da mucho gusto”, dijo a EFE Cortés.

Durante la muestra, que exhibirá las películas en la Cineteca Nacional, el Museo Interactivo de Economía (Mide), el Cine Club el Gato Azul, Cinemanía, La Calaca espacio cultural y Faro Cosmos, el país invitado será Chile y serán dos películas chilenas que inauguren la muestra con la presencia Beatriz Sánchez, embajadora de Chile en México.

Habrá 22 películas mexicanas y 16 extranjeras, de países como Chile, Dinamarca, Argentina, Canadá, Brasil, Macedonia, Reino Unido, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y España.

Este año la muestra tiene el eslogan “Mujeres Construyendo” y, según detallaron las organizadoras en la conferencia de prensa, el objetivo de esta edición es mostrar la construcción de historias y narrativas que las mujeres priorizan en el desarrollo de sus proyectos cinematográficos.

En los 19 años de vida de la muestra, coincidieron en que los avances para las mujeres en el cine en México han sido muchos, pero el camino a recorrer es largo todavía.

La presidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión (organizadora de la muestra), Mitzuko Villanueva, consideró que la posición para las mujeres “ahora es mayor que hace dos años o hace cinco”.

“Para las que hacemos cine nuestra posición ahorita es mayor. Ha habido evolución en cuanto al incremento de realizadoras sobre todo y creo que hay un avance todavía más importante en la parte técnica de la realización, se han logrado espacios que no nos permitían. Es increíble ver un set lleno de mujeres en su totalidad, hace cinco años era imposible ver, y eso es una gran evolución”, dijo Villanueva.

Sin embargo, falta equidad en cuanto a participación y también en los salarios, consideró.

Por su parte, Cortés opinó que ha visto con el paso de los años que la labor de todas las mujeres en el cine ha logrado que se mantengan en muchos sentidos.

“Hemos hecho labor de hormiga, de ir cargando para llegar al hormiguero, que ahora es enorme”, terminó Cortés.

