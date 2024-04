Ocho cortos latinos y un videoclip de Bad Bunny se presentarán en el festival de Tribeca

Nueva York, 23 abr (EFE).- El festival de cine de Tribeca (Nueva York) acogerá este próximo junio la presentación de ocho cortometrajes latinos, uno estadounidense-español y un vídeo musical del reguetonero Bad Bunny, según informó hoy la organización.

Esos cortos, casi todos estrenos mundiales, proceden de México, Colombia, Chile, Brasil y Puerto Rico, y abordan temas de amor, identidad sexual y liberación femenina desde los géneros narrativo y documental; no hay ninguno de animación.

Están seleccionados “¡Beso de lengua!”, “I Want To Violently Crash Into the Windshield of Love” y “Passarinho”, de México; “NEA” y “¡salsa!”, de Colombia; “Cinco formas de borrar un chupón”, de Chile; y “Punta Salinas”, de Puerto Rico; y “Pastrana”, de Brasil.

Se suma “Ripe”, de EE.UU. y España, de la cual la organización señala que se trata de una historia de amor “queer” producida por la campeona olímpica Kelley O’Hara.

Además, Tribeca lanza su primera competición de vídeos musicales en la que figura “En el Bronx Part 2”, del director neoyorquino Armani Ortiz e interpretado por el puertorriqueño Bad Bunny, junto a piezas de Dua Lipa y The Black Crowes.

En total, se presentan 65 cortos a competición y diez vídeos musicales, la inmensa mayoría de Estados Unidos.

La 23 edición de Tribeca (5-16 de junio) tendrá representación latina e hispana en varias de sus categorías, y contará con largometrajes dirigidos y producidos por actores de renombre como Diego Luna, Santiago Maza o Gael García Bernal.

