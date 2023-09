Doncic e Irving vuelven a la carga con los Mavericks

Nueva York, 29 sep (EFE).- Luka Doncic y Kyrie Irving afrontan una temporada clave para los Dallas Mavericks, obligados a dar un paso al frente en la Conferencia Oeste de la NBA para no arruinar un proyecto capaz de lo mejor y de lo peor en los dos últimos años.

La franquicia texana celebró este viernes su Media Day, la jornada de puertas abiertas a los medios de comunicación de cara a la nueva campaña de la NBA.

Habitualmente participan en los Media Day todos los jugadores de cada equipo, pero en este jornada de los Mavericks no pasaron por los micrófonos ni Doncic ni Irving ya que atendieron a los medios tras los entrenamientos del miércoles y el jueves, respectivamente.

“Aquí llegas y sientes que es como una familia”, aseguró este viernes Grant Williams, uno de los refuerzos más importantes de los Mavericks para esta campaña.

“Todo el mundo se siente muy valorado (…) de arriba a abajo. Es muy especial formar parte (de este equipo)”, añadió el alero llegado de los Boston Celtics, quien destacó que los Mavericks combinan un ambiente “relajado” dentro de la franquicia con la “disciplina” y la convicción férrea de que “la prioridad es ganar”.

Bajo la batuta en el banquillo de Jason Kidd por tercer año, los Mavericks tienen muchos deberes pendientes tras su fracaso de la temporada pasada, en la que se quedaron fuera del ‘playoff’ y del ‘play-in’ en la Conferencia Oeste pese al fichaje estrella de Irving a mitad de campaña.

Ese espantoso final de temporada llegó solo un año después de que los de Dallas fueran una de las sorpresas en el curso 2021-2022 al alcanzar la final de la Conferencia Oeste, donde cayeron ante unos Golden State Warriors que acabarían proclamándose campeones.

Esa inconsistencia e irregularidad es algo que tiene que corregir el equipo liderado por Doncic, quien insistió ante los periodistas en que su aspiración es lograr el anillo con los Mavericks.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta, lo deseaba, la verdad. Creo que tenemos un mejor equipo que el año pasado, mucha gente nueva así que habrá que entrenar mucho. Pero el objetivo es el mismo: ganar el título, ese es el objetivo”, apuntó el miércoles.

El genio esloveno, que arrastra problemas en el muslo, tendrá una cita muy especial en esta pretemporada con un amistoso ante el Real Madrid, su exequipo, que se disputará en la capital española el 10 de octubre.

“Me ilusiona muchísimo. Desde el día en el que me lo dijeron tenía ganas de estar ahí pronto. Me emociono porque es mi casa, he jugado allí siete años, he vivido allí, lo he conocido todo allí. Madrid me dio la vida, el poder estar aquí ahora. Estoy muy emocionado de poder estar de vuelta”, afirmó.

Antes de ese reencuentro con la afición de Madrid, Doncic se pondrá al frente de los Mavericks en dos partidos de preparación (5 y 7 de octubre) en Abu Dabi contra los Minnesota Timberwolves.

Salvo los Wolves (que tuvieron su Media Day el jueves) y los Mavericks, el resto de equipos de la NBA se presentarán ante los medios este lunes 2 de octubre.

