Tchoauméni: “Jude disfruta cada minuto en el Bernabéu”

Madrid, 20 sep (EFE).- Aurelien Tchoauméni, centrocampista francés del Real Madrid, elogió a su compañero Jude Bellingham, autor del tanto del triunfo del equipo blanco en la última jugada ante el Union Berlín, y aseguró que el inglés “disfruta cada minuto en el Bernabéu”.

“Tenemos que marcar goles antes pero lo importante es que al final ganamos el partido y estamos contentos. En el Real Madrid tienes que dar todo hasta el final de cada partido. En el pasado hemos visto al equipo ganar al final muchos partidos, seguimos la historia del club con las remontadas pero siempre es mejor ganar antes si es posible”, valoró en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

“Jude es un jugador increíble, estamos muy contentos de poder jugar con él. Disfruta cada minuto de los entrenamientos y cada minutos que juega en el Santiago Bernabéu”, añadió.

Para Tchouaméni, el triunfo del Real Madrid fue merecido y tuvo que llegar antes y de una forma más holgada. “Disfrutamos el gol final porque tuvimos muchas ocasiones. Hemos hecho un buen partido pero tenemos que marcar más goles para poder estar más tranquilos durante los partidos”.

En el descanso, aseguró que Carlo Ancelotti les pidió que siguieran “trabajando juntos”, convencido de que llegaría el gol. “En la primera parte no concedimos ocasiones y si dábamos todo hasta el final del partido podíamos marcar un gol”, añadió.

El centrocampista francés se mostró satisfecho en lo personal por su rendimiento. “Me siento bien este año, he trabajado mucho durante el verano y me siento bien en el equipo”, dijo, antes de reconocer que no era fácil jugar en la posición del brasileño Casemiro.

“Tengo que mejorar en todo, pero estoy tranquilo porque no es fácil llegar al Real Madrid, sobre todo después de Casemiro. Tengo confianza en mi juego, con los compañeros y queremos hacer una buena temporada juntos”, agregó.

Por último, bromeó con el favoritismo que su entrenador, Ancelotti, concedió al Manchester City en la Liga de Campeones: “¿El míster dijo el City? Tengo que hablar con él. Para mí el favorito es el Madrid, seguro”.

