Biden elige a una venezolana como directora de medios hispanos para la campaña de 2024

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Washington, 6 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha elegido a la venezolana María Carolina Casado, conocida como “Maca”, para dirigir la estrategia de medios hispanos dentro de su campaña para las elecciones presidenciales de 2024, en las que el mandatario opta a la reelección.

En declaraciones a EFE, Casado reconoció sentirse “sumamente honrada y emocionada” por la “oportunidad” y el “reto” de ejercer como directora de medios hispanos de la campaña de Biden y de su compañera de fórmula, la vicepresidenta, Kamala Harris.

“Es mucho lo que está en juego para los hispanos en esta elección y nosotros no damos absolutamente nada por sentado. Estamos invirtiendo más y más temprano que nunca para llegar a todas las comunidades latinas del país, porque entendemos que es crucial que escuchen todo lo que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris están logrando para nosotros”, manifestó Casado.

Durante los últimos dos años, Casado ha ocupado el cargo de directora de medios hispanos y portavoz en el Comité Nacional Demócrata (DNC), el órgano rector del partido.

Casado jugó un papel especialmente relevante en la estrategia del partido para las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022, en las que los demócratas mantuvieron su mayoría en el Senado y perdieron menos escaños de lo inicialmente pronosticado en la Cámara Baja.

Dentro del DNC, Casado lideró una operación con un presupuesto de siete cifras destinada a la creación de anuncios en español e inglés dirigidos a los votantes latinos.

DE CUMANÁ AL MUNDO DE LA POLÍTICA EN EE.UU.

Nacida en Cumaná, una pequeña ciudad en la costa noreste de Venezuela, Casado llegó a Estados Unidos en 2014 y enseguida se involucró en la política.

En 2016, trabajó como pasante de prensa hispana para la organización “Hillary for America”, cuyo objetivo era promover la elección de Hillary Clinton como presidenta de los Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2016, en las que el republicano Donald Trump se hizo con la victoria.

En las posteriores elecciones presidenciales de 2020, Casado fue la secretaria de prensa regional para el sur de Florida de la campaña de Biden, quien acabó venciendo a Trump.

Casado también ha trabajado con varios miembros del Congreso, como la legisladora demócrata Donna Shalala, quien entre 2019 y 2021 representó en la Cámara Baja el distrito 27 de Florida.

Hasta ahora, Casado vivía en Miami, pero ya se ha mudado con su pequeña familia, su esposo y su hijo de 4 años, a Wilmington (Delaware), donde se encuentra la sede de campaña de Biden.

Uno de los aspectos que Casado destaca sobre el Gobierno de Biden es la baja cifra de desempleo de los latinos, que está en su punto más bajo de la historia, y la apertura de pequeños negocios al ritmo más rápido de la última década, además de la posibilidad de muchos miembros de la comunidad de acceder a seguro médico.

“Tenemos una gran historia que contar y eso es exactamente lo que estamos haciendo, me siento muy orgullosa de ser parte de este esfuerzo sin precedentes”, concluyó Casado.

LOS HISPANOS DETRÁS DE LA CAMPAÑA DE BIDEN

La campaña de Biden cuenta con varios latinos en puestos de responsabilidad, empezando por la jefa de la campaña de reelección, Julie Chávez Rodríguez, quien es la nieta del histórico activista por los derechos civiles y laborales César Chávez.

Además, el portavoz de la campaña de Biden es Kevin Muñoz, quien trabajó durante más de dos años en la Casa Blanca y lideró la estrategia de comunicación en respuesta a la pandemia de la covid-19.

Por último, para reemplazar a Casado como directora de medios hispanos en el DNC, el partido ha contratado a Marco Frieri, un colombiano-estadounidense originario del sur de Florida.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...