Hollywood coloca en su paseo la estrella de Tupac Shakur 27 años después de su muerte

Los Ángeles (EE.UU.), 7 jun (EFE).- El Paseo de la Fama de Hollywood reconoció este miércoles el legado de Tupac Shakur, considerado uno de los raperos más influyentes de la historia, con la colocación de una estrella con su nombre veintisiete años después de su muerte.

“La estrella que ya brillaba en el cielo ahora lo hará aún más fuerte aquí abajo gracias a este reconocimiento”, afirmó emocionada Sekyiwa “Set” Shakur, hermana del malogrado cantante neoyorquino, que murió en 1996 a los 25 años tras ser disparado en Las Vegas.

“Set”, encargada de descubrir oficialmente la estrella ante cerca de un centenar de seguidores del rapero, añadió que este homenaje no lo es solo a la figura artística del rapero, sino también a su “apasionado mensaje, capaz de combinar música y activismo”.

“Estar aquí me llena el corazón. Él estaba destinado a hacer grandes cosas por su talento y también por sus valores. A los 13 años, ya soñaba con tener esta estrella”, dijo la hermana del creador de exitoso disco “All Eyez on Me”, quien estuvo acompañada por el director de cine Allen Hughes y por el locutor de radio Big Boy.

Otro de los invitados al acto conmemorativo fue Jamal Joseph, activista, exmiembro del partido Pantera Negra y amigo de la familia Shakur, que comparó el “ejemplo inspirador” de Tupac en las nuevas generaciones con el de Malcom X.

“Tupac llevó sus canciones a América, Europa y África. (…) Nos enseñó que no importa quién seas o de dónde vegas, que todos somos iguales, pero hay que seguir peleando por garantizar la igualdad”, aseguró Joseph.

Además de la estrella en el Paseo de la Fama, Shakur también cuenta con una exposición permanente sobre sus composiciones en el Museo de los Grammy desde 2015 y pasó a integrar el prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll en 2017.

Tupac Shakur nació el 16 de junio de 1971 en Nueva York, se crió entre la pobreza y la violencia de las calles y siendo adolescente ingresó en una escuela de arte en Baltimore (EE.UU.).

El álbum “2Pacalypse Now” (1991) fue el primer paso de una carrera en la que se caracterizó por el estilo “gangsta”, una corriente del rap que aspiraba a retratar la miseria, la violencia y el racismo de los guetos pero que, según sus críticos, glorificaba la vida de los criminales.

Casi en paralelo a su irrupción en la música, Tupac se estrenó en el cine con papeles protagonistas en “Juice” (1992) y “Poetic Justice” (1993).

Tras “Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.” (1993) y “Me Against the World (1995), editó el álbum “All Eyez on Me” (1996) ya instalado en Los Ángeles, donde formaría parte del duro enfrentamiento de los raperos de la Costa Oeste contra la Costa Este (Notorious B.I.G., entre otros) hasta su muerte en un crimen aún sin resolver.