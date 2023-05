Rafa Pabón: “Hay una saturación en la música urbana”

Tweet on Twitter

San Juan, 10 may (EFE).- El cantante puertorriqueño Rafa Pabón afirma en una entrevista con EFE que “hay una saturación” en la música urbana y que es necesario no limitarse a un género, como ha hecho él en su primer disco “Galería”, publicado recientemente.

“Yo me he dedicado a hacer música… No tengo un sello. Un sello es para los que hacen una cosa y solo se limitan a un género. Obvio que lo urbano es mi nicho, pero también mi nicho es la salsa”, dijo Rafael Enrique Pabón Navedo, nombre de pila del artista.

Flamenco, reggae, salsa, merengue, corrido mexicano, bossa nova, afrobeat y pop son algunos de los ritmos con los que Pabón, junto a los productores musicales Eduardo Cabra -máximo nominado a Grammy Latinos- y Wiso Rivera, trabajaron durante cinco años para elaborar “Galería”.

El álbum está compuesto por trece temas e incluye variadas colaboraciones: la estrella urbana Rauw Alejandro; la española Concha Buika; la banda puertorriqueña de reggae Gomba Jahbari; Mayito Rivera, de la orquesta cubana de salsa Los Van Van; y la agrupación de rumba cubana Osain del Monte.

HACEN FALTA “NUEVOS REFERENTES”

Tras el tiempo de experimentación musical en crear “Galería” y los esfuerzos por alejarse de ser considerado simplemente un reguetonero, el cantante señaló que “hacen falta referentes nuevos en la música, que se salgan de hacer lo mismo”.

Pabón forma parte de la cepa de artistas urbanos junto a Bad Bunny, Rauw Alejandro, Ozuna, Myke Towers, Brray, Álvaro Díaz, PJ Sin Suela y Joyce Santana, entre otros, que despegaron sus carreras descargando sus canciones en la plataforma musical SoundCloud, sin la necesidad de tener poder económico para lograr fama mundial.

Es conocido por éxitos en el movimiento urbano como los “remixes” (remezclas) de “La Mentira” junto a Rauw Alejandro, Myke Towers, Sech, Cazzu y Brytiago, y “Ta To Gucci” junto a Chencho Corleone, Cosculluela, Brytiago, Cauty y Darell.

Pese a ello, Pabón lamentó que “muchos creen que hay que hacer reguetón” y seguir en ese cadencioso ritmo para tener éxito en su carrera.

INSPIRADO POR CALLE 13

Pabón contó que su “referente” musical para experimentar con tantos ritmos latinoamericanos proviene del ya disuelto Calle 13, al que perteneció Cabra por más de diez años y que fusionó rap con rock, cumbia, salsa, reggae, entre otros géneros.

“Cuando empiezo con ese amor a la música y querer hacer algo diferente, ellos se atrevieron a hacer cualquier cosa. Eso me llevé de ellos”, dijo el joven de 26 años.

Por ello, fue junto a su productor musical, Wiso Rivera, al estudio de grabación de Cabra para presentarle su proyecto preliminar y le indicó: “Haz lo que tu quieras con el álbum”.

“Ahí, Eduardo busca a los músicos que son, a darle su magia. El fue la pieza que faltaba para engranar”, contó Pabón sobre el proceso de construir el álbum.

“Es lo mas cabrón que he hecho y más, por hacerlo con Eduardo. Tuve muchas cosas en contra, mucha gente que no me apoyó, ni tuve la inversión que quería, ni las herramientas que quería tener, pero al final habla la música. Este disco va a callar muchas bocas en la industria”, agregó.

EL DISCO ES UN HOMENAJE A LA MÚSICA LATINA

Pabón cuenta con estudios graduados de la Escuela Libre de Música de San Juan y se ha dado a la tarea de instruirse en los géneros que se ha dispuesto a grabar.

“El disco lo defino como una obra de música latinoamericana, y cuenta con lo que me ha influenciado y nutrido desde niño. Es un homenaje a la música latina, pero haciéndolo con respeto”, detalló.

El álbum, a su vez, lo describió de dos manera: su tesis de universidad y el disco de sus sueños.

“Mi carrera empieza después de este disco. Lo demás es una escuela.”Es el disco de mis sueños, el que siempre soñé con hacer música”, resaltó.