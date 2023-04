México protege su reserva del jaguar con nuevo parque y la Guardia Nacional

Tweet on Twitter

Cancún (México), 13 abr (EFE).- El Gobierno mexicano protege con la militarizada Guardia Nacional y un nuevo parque el Área de Protección de Flora y Fauna del Jaguar, la segunda mayor reserva ambiental del Caribe mexicano, en Quintana Roo, y la que tiene mayor riesgo de invasiones por estar en una de las principales zonas turísticas y de especulación.El Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar (APFF Jaguar), en el municipio de Tulum, existe por decreto desde julio de 2022 y abarca una superficie de 2.249 hectáreas, y dentro de la zona de amortiguamiento, que es de 282 hectáreas, están las zonas arqueológicas de Tulum y Tankah.Las tres dependencias que tienen a su cargo el cuidado de esta nueva reserva son la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Guardia Nacional, por lo que en los últimos meses han implementado operativos en conjunto. UNA RESERVA EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA MÁS VISITADAJosé Manuel Ochoa Rodríguez, titular de la zona arqueológica de Tulum y Coba por parte del INAH, explicó a EFE que, durante los periodos vacacionales, como la actual temporada de Semana Santa, la afluencia de visitantes se eleva considerablemente. “Estamos hablando de unos 2.000 visitantes y por ciertos días o ciertos momentos se incrementa la visita, llegando aproximadamente un tope estimado de unas 7.000 personas al día”, explicó. La ciudad amurallada de los mayas tiene apenas unos 400 metros de largo y menos de 200 de ancho, pero parte de su gran atractivo es que es la única ciudad del mundo maya construida frente al mar, con algunas de sus estructuras más representativas edificada cerca de los acantilados. La Secretaría estatal de Turismo estima que 2022 las zonas arqueológicas de Quintana Roo recibieron 1,8 millones de turistas, pero tan solo la de Tulum registró 1,4 millones.Minerva Zárate llegó a Tulum con un grupo de turistas que salió desde el sureño estado de Oaxaca.“La primera vez que vengo y estoy encantada con todo lo que lo que he recorrido, venimos en carretera en grupo, hemos viajado bien, no hemos tenido ningún inconveniente”, señaló. Ochoa Rodríguez explicó que con la creación del área de protección del jaguar, el mayor felino de América, se crearon dos polígonos para un mejor manejo de la reserva.“Forma parte de lo que va a ser el Parque Nacional del Jaguar, básicamente son dos polígonos, uno que le corresponde a la Conanp, que es el Parque Nacional Tulum, y otro que le corresponde al INAH, que en este caso es la zona de monumentos arqueológicos Tulum y Tankah”, señaló. LA AMENAZA DE LAS INVASIONESLa construcción de una estación del Tren Maya y el anuncio de un nuevo aeropuerto en Tulum, obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, elevaron aún más la plusvalía de los terrenos urbanizados y los intentos de invasiones en terrenos protegidos.Han sido varias las tentativas de invadir predios cercanos al mar, otras sobre la carretera federal que conecta la Riviera Maya con Cancún y algunas más que colindan con zonas urbanizadas. Durante un recorrido por áreas turísticas de Tulum, Gabriel Bautista Tapia, inspector general de la Guardia Nacional, explicó a EFE que desde el pasado 14 de febrero llegaron nuevos elementos y un grupo especial comisionado de forma permanente para la vigilancia en la Reserva del Jaguar.“Se tiene una fuerza designada exclusivamente al Parque del Jaguar que comprende la zona arqueológica y todas las reservas naturales protegidas al igual que la reserva de las biósferas del Caribe mexicano”, indicó.Además, reconoció, una de sus tareas es evitar invasiones dentro de los terrenos que forman parte de la reserva.“El principal riesgo es que sigan entrando personas a invadir los diversos predios que se encuentran dentro del parque y estén efectuando construcciones que, de alguna manera, por ser una reserva natural protegida, ya no se pueden hacer”, enfatizó. Los 225 elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en todos los lugares de importancia de Tulum y algunas unidades custodian predios con riesgo de invasiones.