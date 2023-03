EEUU rechaza un alto el fuego en Ucrania porque “consolidaría” el avance ruso

Washington, 17 mar (EFE).- Estados Unidos expresó este viernes su oposición a un alto el fuego actualmente en Ucrania al considerar que “consolidaría” los avances que ha hecho Rusia en el campo de batalla.El Gobierno de Joe Biden se posicionó así poco después de que se anunciara que el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reunirán el lunes 20 y martes 21 de marzo en Moscú.Adelantándose a ese encuentro, John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, dijo este viernes que Estados Unidos tiene “profundas preocupaciones” sobre algunos de los temas que podrían tratar Xi y Putin.En concreto, a Estados Unidos le preocupa que Xi reitere durante su reunión con Putin la propuesta china de un alto el fuego en la guerra, algo que en opinión de Washington solo serviría para que Rusia consolidara los avances que ha hecho en el campo de batalla.”Desde luego que no apoyamos ninguna petición de China a un alto el fuego durante esa reunión en Moscú, porque solo beneficiaría a Rusia”, dijo Kirby en una rueda de prensa telefónica.Según el portavoz, la guerra debe acabar de “manera justa” con atención a las prioridades de Ucrania y respeto a la soberanía de ese país.Además, Kirby instó a Xi a hablar por teléfono con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para conocer su perspectiva sobre el conflicto y no solo la de Putin.Desde el inicio de la guerra, China ha mantenido una posición ambigua: ha eludido las críticas a Rusia, a la que considera su socio estratégico; pero ha evitado prestarle asistencia militar porque uno de sus grandes principios en política exterior es el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Hace un mes, Estados Unidos acusó a China de estar considerando enviar armas a Rusia para la guerra en Ucrania, pero las autoridades estadounidenses aseguran que todavía Pekín no ha tomado una decisión final. El Gobierno chino, por su parte, ha rechazado esas acusaciones y ha acusado a EE.UU. de alimentar las “llamas de la guerra” con su envío de ayuda militar a Ucrania.El diario Político, que accedió a datos de autoridades aduaneras, reportó ayer, jueves, que empresas chinas han enviado a entes rusos unos mil rifles de asalto y otro equipo militar.Preguntado al respecto, Kirby dijo que Estados Unidos no tiene indicaciones de que esas armas se estén usando en la guerra en Ucrania.