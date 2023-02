Rita Moreno siente “rabia” por carencia de artistas puertorriqueños en EE.UU.

San Juan, 8 feb (EFE).- La veterana actriz puertorriqueña Rita Moreno, la primera latina en ganar un Óscar, dijo este miércoles en San Juan que aún siente “rabia” para que algún artista puertorriqueño se destaque en las artes en Estados Unidos.

La incomodidad de Moreno, de 91 años y ostentora de diversos premios por su carrera, provino a preguntas sobre cómo podía describir la evolución de la mujer puertorriqueña en la diáspora desde el personaje de “Anita” que interpretó en la película “West Side Story” al presente.

“Es muy importante, porque hoy en día, todavía nuestro país, nuestra gente, no está representada. No sé porqué. Aun me da rabia, y el luchar tanto por algo pequeño en una película. No lo entiendo todavía”, lamentó Moreno.

Pese a ello, agradeció el éxito que han tenido otras destacadas figuras puertorriqueñas en el mundo, como el dramaturgo Lin-Manuel Miranda con sus obras “In The Heights” y “Hamilton”, la boxeadora Amanda Serrano y Bad Bunny por haber sido el telonero en los premio Grammy anglosajones el pasado domingo.

“Pero siempre tenemos que luchar tanto, y ¿por qué? Es tan humillante”, agregó Moreno luego de que el actor, cantante y artista plástico puertorriqueño Ektor Rivera le desvelara una pintura dedicada a esta y que estará permanente en el vestíbulo de la Sala Antonio Paoli en el Centro de Bellas Artes de Santurce (San Juan).

Moreno, quien lució este miércoles una camisa con la palabra “boricua” -sinónimo de puertorriqueño- está de visita en Puerto Rico para la presentación del musical “West Side Story” en dicho teatro sanjuanero.

La pieza se presentará del 9 al 12 de febrero, y luego el 18 de febrero en el mismo recinto cultural.

La veterana actriz dijo además sentirse “muy orgullosa que tengo raíces de aquí, de esta isla tan preciosa”, de la cual se marchó de pequeño a Estados Unidos para desarrollar su carrera en las artes, tanto en el baile, el canto y la actuación.

Estos dotes le ayudaron a conseguir en 1962 su Oscar como Mejor actriz de reparto en la película “West Side Story”, y que por ello, le dedican dicho musical en San Juan.

“Siento un orgullo tan profundo en saber que yo, cuando canto mis piezas en esta tierra, yo sé que hay raíces, y me siento tan orgullosa, emocionada de este honor”, afirmó Moreno sobre la obra, que presentará Ender Vega y su compañía BAS Entertainment.

Y como agradecimiento a su legendaria carrera, el actor, cantante y artista plástico puertorriqueño Ektor Rivera desveló una pieza dedicada a Moreno, nacida en 1931 en Humacao, municipio en la costa sureste de Puerto Rico.

Rivera, quien dijo que se demoró cinco meses en pintar la obra, admitió que fue una “responsabilidad tan grande de plasmar en una sola imagen la extensa y exitosa carrera de nuestra Rita Moreno”.

“Cada detalle tiene un simbolismo”, mencionó Rivera, al tiempo en que dijo que la pieza constó de cuatro fases para plasmar la vida y carrera de Moreno: una imagen principal de la actriz, su posición como mujer sensual, resaltar su trayectoria artística y lo que define a la artista.

“Estoy sin palabras”, fueron las primeras expresiones de Moreno al ver la pieza.

“De veras que tengo que estudiar esto. Quiero dormir aquí esta noche. Quiero mirar cada pulgada… estoy muy emocionada y que no hay palabras en este momento”, añadió.