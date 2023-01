La banda RBD emprenderá la gira “Soy Rebelde Tour” en agosto

Ciudad de México, 19 ene (EFE).- RBD, la reconocida mundialmente banda nacida de la telenovela mexicana “Rebelde”, anunció este jueves ante decenas de miles de fans congregados en estadios de varias partes del mundo que emprenderá la gira “Soy Rebelde Tour”.

Con esta gira, producida por T6H Entertainment y Live Nation, celebrarán 20 años de música en 26 ciudades de Estados Unidos, México y Brasil, en los que se esperan 700.000 fans.

La venta de boletos iniciará el 27 de enero a las 10.00 horas (15.00 GMT) simultáneamente en los tres países.

La primera fecha de la gira, 25 de agosto, será muy especial, ya que se tendrá lugar en el estadio Sun Bowl de El Paso, Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México, un recinto de 40.000 espectadores en el que buscan que se refleje la unión de culturas que simbolizó RBD.

El grupo también se presentará en enormes estadios en ciudades como Dallas, Houston, Chicago y Los Ángeles, así como en recintos icónicos tales como el Madison Square Garden de Nueva York, el Grand Garden Arena de Las Vegas.

En México lo harán en el emblemático Foro Sol de Ciudad de México, mientras que en Brasil en el Allianz Parque de São Paulo y el Estádio Nilton Santos Engenhão de Río de Janeiro.

La gira terminará el 1 de diciembre en el la Ciudad de México.

A RBD se le deben éxitos como “Rebelde”, “Solo quédate en silencio”, “Sálvame”, “Enséñame”, “Una canción”, “Fuego”, “Ser o parecer”, “Tu amor”, “Qué hay detrás”, “Inalcanzable”, “Tras de mí”, “Y no puedo olvidarte”, “Para olvidarte de mí” o “Adiós”.

Todo comenzó cuando en 2002 vio la luz la telenovela juvenil argentina “Rebelde Way”, creada por Cris Morena. Junto a ella, sus protagonistas formaron el grupo musical Erreway. Tanto la serie, que se emitió en 2003, como el grupo tuvieron bastante éxito internacional, lo que desembocó en que otros países hicieran sus propias versiones y remakes.

Y hubo una de ellas que destacó por encima de los demás y que incluso superó en fama a la serie original. Se trata de la adaptación mexicana, “Rebelde”. Tanto la serie como el grupo musical al que dio lugar, “RBD”, cosecharon tal popularidad que se convirtieron en un fenómeno de masas internacional.

La telenovela estaba protagonizada por los actores Anahí Puente, Dulce María Espinosa, Maite Perroni, Christopher von Uckermann, Alfonso “Poncho” Herrera y Christian Chávez, quienes eran a su vez los integrantes de la formación musical.

El grupo RBD consiguió vender más de 15 millones de discos en todo el mundo, y recaudaron más de 72 millones y medio de dólares en sus giras, con las que visitaron 23 países y 116 ciudades.

Estuvieron en activo de 2004 a 2008, lanzando su último álbum de estudio en 2009. En total, estos fueron sus discos de estudio: “Rebelde” (2004), “Nuestro amor” (2005), “Celestial” (2006), “Rebels” (2006), “Empezar desde cero” (2007), “Para olvidarte de mí” (2009).

Después, en 2020, un concierto virtual, “Ser o parecer”, reunió de nuevo a algunos de los integrantes: Anahí, Christopher, Maite y Christian. Vendieron cerca de 300.000 entradas para el evento. Ese mismo año lanzaron el sencillo “Siempre he estado aquí” y la versión en directo de “Sálvame”.

Aquel regreso puntual dejó clara una cosa: los fans de “Rebelde” no solo no se habían olvidado del grupo, sino que seguían esperando más de ellos. Y por eso ahora, a finales de 2022, han anunciado que RBD volverá a los escenarios en 2023.

Fue el pasado 19 de diciembre cuando la imagen de perfil de todos ellos pasó a ser el logo de la banda, anunciándose después el evento “Soy Rebelde World Tour”, una gira mundial que traerá de vuelta a RBD a los escenarios.