Ataques armados, incendios y narcobloqueos en Sinaloa, norte de México

Ciudad de México, 5 ene (EFE).- Autoridades de Culiacán, en el norteño estado mexicano de Sinaloa, recomendaron este jueves a la población de esa ciudad a permanecer en sus casas debido a diversos enfrentamientos armados en los que se reportaron vehículos incendiados, narcobloqueos, balaceras y despojo de automóviles.

“Se están presentando diferentes bloqueos en la ciudad. Ahorita la invitación a la ciudadanía es que si no tienen a nada a que salir, no salgan”, dijo en una entrevista a medios el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo.

El funcionario dijo que desde muy tempranas horas de este jueves se estaban reportando “agresiones, despojo de vehículos y bloqueos a avenidas”, por lo que recomendó a la población a resguardarse en sus domicilios.

En redes sociales han circulado videos de vehículos incendiados que bloquean las calles de Culiacán.

Ante estos hechos violentos, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa determinó suspender en su totalidad las actividades docentes y administrativas en el municipio de Culiacán, capital del estado, para salvaguardar la integridad de los estudiantes.

Entre las versiones que han circulado en los medios locales está que estos hechos se detonaron por la captura de un miembro del Cártel de Sinaloa, aunque no se dio a conocer su identidad.

Cuestionado sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los reporteros esperar.

“Espérense”, manifestó. “No sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa, hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso. Eso más tarde se informa para que se tenga la información precisa, no nos adelantemos”, añadió más adelante.

Estos hechos han despertado temor en la ciudadanía porque recuerdan al polémico “culiacanazo”, operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, pero lo liberaron horas después por actos violentos del Cártel de Sinaloa.

En ese entonces, las fuerzas de seguridad se vieron superadas por la violencia que el Cártel de Sinaloa sembró durante varias horas en Culiacán ante un caos informativo y el silencio del Gobierno.