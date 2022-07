Con un álbum “en camino”, Monsieur Periné inicia nueva gira por EEUU

Miami, 8 jul (EFE).- Catalina García y Santiago Prieto, las voces cantantes de la banda colombiana Monsieur Periné, que inicia la semana próxima una nueva gira por los Estados Unidos, afirman que el éxito siempre les toma por sorpresa y avisan a sus fans de que su próximo álbum es “otro concepto, otro universo”.



Parte de ese álbum “en camino”, de que ya han adelantado tres sencillos, se lo ofrecerán como “sorpresitas” al público que asista a los más de 20 conciertos que tienen programados en EE.UU. desde el 13 de julio, según dicen en una entrevista con Efe en Miami.



Prieto anuncia que la banda, con un total de siete músicos, incluidos ellos, va a interpretar durante la gira tres o cuatro canciones inéditas de ese disco que esperan sacar antes de que acabe el año 2022.



Y García asegura que sus seguidores estadounidenses van a tener la oportunidad de ver la evolución de Monsieur Periné a través de un “show distinto”. “Va a ser la entrada a un nuevo universo”, dice la más habladora de este grupo que fusiona el pop, el folk y el jazz.



Tanto García como Prieto, que más que “comprometidos” políticamente se ven “conectados a la realidad de su país”, se declaran “esperanzados” por la llegada de un partido de izquierda al poder en Colombia.

“En este momento hay una esperanza que está floreciendo por ser parte de una transformación necesaria en nuestro país que se viene dando hace tiempo en la gente”, dice García sobre el futuro gobierno de Gustavo Petro.



LA ENTRADA A UN NUEVO UNIVERSO



Denver, en Colorado, será la primera parada y San Juan, en Puerto Rico, la última de una gira que se toman con ilusión los dos componentes de esta banda que comenzó siendo un cuarteto y haciendo “covers” en eventos bogotanos y se puso un nombre que hacía pensar a muchos que no iban “para ninguna parte”, según reconocen.



Sin embargo, ganaron un Grammy Latino, han estado nominados varias veces a esos premios y recientemente han visto como un tema que grabaron en 2015, “Nuestra canción”, se volvía viral de la mano de un “meme” hecho por un usuario de TikTok en México con un Bugs Bunny vestido de mujer.



“Nuestra Canción” se colocó en el número uno de la lista de TikTok en EE.UU. con dos millones de usos y dos mil millones de visualizaciones, fue también número uno en Spotify Global y ha llegado a ese mismo puesto en listas nacionales de esa plataforma en EE.UU., Francia, Australia y Malasia entre otros países.

Otros músicos como Dogg Face, Bella Poarch, Basement Gang, Q Park y Aurora han usado la canción y el videoclip de “Nuestra canción” en YouTube cuenta actualmente con casi 35 millones de visualizaciones.

Sin embargo, Catalina García y Santiago Prieto no parecen darle importancia alguna al éxito. “No nos planteamos nunca ser famosos”, señalan.



TOMÁNDOLE EL PELO A LA VIDA



Hablan de sus “hits” como si les hubieran caído el cielo, sin avisar. Los ha logrado “jodiendo la vida”, dice ella usando una expresión “muy colombiana” que, según dice, significa algo así como “tomándole el pelo a la vida”.



Ese mismo espíritu los llevó a elegir el nombre Monsieur Periné como un broma al público fino y amante de lo europeo de aquellos eventos donde tocaban en sus inicios.



“Nos decían que no iba a funcionar ese nombre en Estados Unidos porque aquí odian a los franceses”, recuerda García sobre lo que les aconsejaban los expertos de la industria discográfica.



Sobre el público de Monsieur Periné en EE.UU. “Cata”, como la llama Santiago, dice que es “siempre mezclado”, que hay colombianos, pero también otros latinos y anglos y asiáticos.



La gira, la tercera de importancia que realizan por este país en su carrera, incluye ciudades donde son conocidos pero también otras pequeñas donde está “experimentando lo que va pasar”.



En la lista están Denver, en Colorado; Salt Lake City, en Utah; Reno, en Nevada; Grass Valley, San Francisco; Palm Springs, San Diego y Los Ángeles, en California; Phoenix, en Arizona; Austin y Dallas, en Texas; Highland Park, en Illinois; Burlington, en Vermont; Nueva York; Washington DC; Winston-Salem, en Carolina del Norte: Atlanta, en Georgia, y Orlando y Miami, en Florida, además de San Juan, en Puerto Rico, y Toronto, en Canadá.



Y también una “escapadita” a República Dominicana, agrega.



Sobre el nuevo disco no quieren hacer revelaciones más allá de los tres sencillos ya en el mercado, el último “Tú y yo”, que defiende la libertad de amar a quien uno quiera sin importar géneros y fue escrito junto a los venezolanos Yasmil Marrufo y Servando Primera y cantado junto a la española Vanesa Martin.

Al final hablan de una “canción desnuda” que quieren incluir como un “demo” sin “artificios” y con sus “errorcitos”, pues esa es su “magia”. El título, “Près de toi” (Junto a ti), hace juego con Monsieur Periné.