Urgen a hispanos a evadir líos de impuestos acudiendo a la ayuda gratuita

Los Ángeles, 18 mar (EFE).- A un mes del primer plazo para presentar la declaración de impuestos del 2021, grupos civiles urgen a los latinos y las personas de bajos recursos a usar los programas gratuitos para preparar y enviar los formularios a tiempo y evitar ponerse en la mira del Servicio de Rentas Internas (IRS).

“Hay mucha ayuda gratuita para completar la declaración de impuestos de manera adecuada para que reciban todos los créditos para los que se son elegibles, y evitar problemas con el IRS”, dijo a Efe Jafet Diego, coordinadora del programa de asistencia para preparación gratuita de impuestos de United Ways of California.

EN LA MIRA DEL IRS

Un reciente análisis del centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse reveló que hogares con ingresos anuales menores a 25.000 dólares tienen cinco veces más probabilidades de ser auditado por el IRS.

Los investigadores de TRAC encontraron que 13 de cada 1.000 declaraciones de impuestos presentadas por personas que ganan menos de 25.000 fueron auditadas en el año fiscal 2021. Una cifra muy superior a la tasa de 2,6 de contribuyentes con ingresos superiores a 25.000 dólares.

El IRS realizó más de 650 mil auditorías el año pasado y en más del 80 % solicitó documentación específica por correo.

Más de la mitad de estas revisiones involucraron a personas de bajos ingresos que reclamaron el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, en inglés), halló TRAC en su análisis.

Este crédito se amplió a través del Plan de Rescate Estadounidense de 1,9 billones de dólares, promulgado por el presidente Joe Biden.

A Diego le parece preocupante que los contribuyentes se abstengan de cobrar esta ayuda este año por el miedo a una auditoría.

TEMOR Y DESCONFIANZA

“Muchos trabajadores hispanos ahora tienen derecho a reclamar el EITC, pero el temor y la falta de información los pueden dejar en desventaja para recibir este crédito”, sostiene Diego.

Añade que lamentablemente existe desconfianza entre la comunidad hispana a la hora de cobrar más beneficios y acceder a servicios gratuitos relacionados con los impuestos.

Alienta al uso de plataformas gratuitas, como myfreetaxes.com, un programa de United Ways of California que brinda asesoría gratis para completar las declaraciones de impuestos de personas de bajos recursos.

Esa aprensión la vive Martha Lucía Rodríguez, madre de tres menores de edad que el año pasado no quiso cobrar el Crédito Tributario por Hijo (CTC, en inglés) al que supuestamente tiene derecho.

“Escuché que ese dinero lo van a cobrar este año, que era como prestado, y no quiero problemas porque estoy arreglando los papeles de inmigración de mi esposo”, relató a Efe.

La hispana aún no ha presentado su declaración de impuestos porque dice no ha tenido dinero, y duda de los servicios gratuitos.

“No se si están autorizados por el gobierno”, subrayó.

En ese sentido, Diego señala que todos los asesores de United Ways of California son certificados por el IRS. Además advierte de que los recursos gratuitos para contribuyentes de bajos recursos en Estados Unidos llevan hasta 50 años operando como el Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) que es a nivel federal.

ACUMULACIÓN DE DECLARACIONES

La experta aconseja a los contribuyentes hispanos no esperar hasta el 18 de abril para presentar sus declaraciones de impuestos para evitar caer en el atasco que enfrenta el IRS.

La acumulación hizo que el Congreso citara esta semana al comisionado del IRS, Charles Rettig, quien aseguró que la agencia tramitará más de 20 millones de declaraciones aún sin procesar para fin de año.

Al respecto, TRAC recordó, citando a la Defensora Nacional del Contribuyente, Erin M. Collins, que el problema fue originado por los “años de privar al IRS de recursos”.

La situación se agravó porque durante la pandemia el Congreso asignó al IRS más responsabilidades con el pago de las ayudas económicas por la covid-19.

Collins señaló en su informe anual que en la mayoría de los años, los contribuyentes tienen dificultades para comunicarse con los representantes de servicio al cliente del IRS para obtener información sobre la cuenta, pero el año pasado “fue peor de lo habitual”, ya que el volumen de llamadas casi se triplicó y solo el 11 % fueron contestadas.

“Sin apoyo, los contribuyentes están en desventaja y frustrados, y el cumplimiento tributario está en peligro”, insistió la defensora.